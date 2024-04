Stela Popescu a fost uitată? Cum arată mormântul îndrăgitei actriţe, la mai bine de 6 ani de la moarte

Au trecut mai bine de șase ani de la moartea artistei care a scris un capitol important pe scena teatrului românesc. Mormântul îndrăgitei actrițe pare să fie dovada că Stela Popescu a fost uitată de familie și de cei care au admirat-o.

Stela Popescu a murit pe 23 noiembrie 2017, la scurt timp după ce a participat la un eveniment la care au fost prezente mai multe nume importante din showbiz-ul românesc. Artista a fost găsită fără suflare în locuința sa.

Colegii de breaslă și o țară întreagă au plâns dispariția artistei care a dedicat peste șase decenii din viața sa scenei teatrului. A scris istorie în lumea artei pe care a iubit-o atât de mult, fiind admirată de generații întregi de români.

În ciuda carierei fabuloase, se pare că Stela Popescu a fost uitată, cel puțin, așa pare din imaginile publicate de fotoreporterii Click! în care se vede starea mormântului acesteia: „fără o lumânare aprinsă și câteva flori ofilite pe cavoul său care așteaptă să fie strânse și aruncate la gunoi”.

La împlinirea a șase ani de la moartea Stelei Popescu, fosta sa colegă de la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”, Camelia Mitoșeru, a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre prietenia ce le-a legat.

”Vă spun sincer că rivalitate nu am avut niciodată, cu nimeni. Întotdeauna le-am admirat pe Stela Popescu și pe Cristina Stamate, pe toate actrițele din generația mea. Pe atunci, nu era ca acum, când se dau în judecată și se ceartă.

Eu zic că e loc pentru toți sub soare, că toți suntem fiii lui Dumnezeu. Am fost foarte atentă la tot ce făceau ele pe scenă, am avut ce învăța de la ele, am furat meserie de la Stela Popescu, era genială! Stela era însă și o foarte bună gospodină, făceam schimb de rețete.

De ce să fiu invidioasă pe Stela? Am avut și turneu în URSS, am avut mare recepție, la Ambasada din Moscova. Era greu să ieși din țară, dar era firesc, pentru că eram talentată, aveam și eu succes, am jucat și cu Puiu Călinescu.

Deci, nu am avut conflicte cu nimeni, dimpotrivă, le-am iubit pe colegele mele. Nu mă interesează cum sunt alții sau ce a făcut altul de lângă mine. Dacă a fost mai bun decât mine, l-am aplaudat!”, a povestit Camelia Mitoșeru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.