Șase ani fără Stela Popescu. Confesiunile Cameliei Mitoșeru: ”Am furat meserie, era genială!”. Ultima fotografie cu ”regina teatrului de revistă” EXCLUSIV

Marea actriță Stela Popescu a părăsit scena vieții pe 23 noiembrie 2017. La șase ani de la decesul artistei, care luna viitoare ar fi împlinit 88 de ani, Camelia Mitoșeru, fosta ei colegă de la Teatrul de revistă ”Constantin Tănase”, ne-a vorbit despre strașnica prietenie care le-a legat. Ne-a oferit și picanterii, din spatele scenei.

Camelia Mitoșeru a dat timpul înapoi și și-a amintit cu mare drag de Stela Popescu, pe care a adorat-o ca artistă și căreia i-a fost prietenă de suflet, până în ultima clipă de viață. Ea susține că, în acele vremuri, nu exista rivalitate sau, cel puțin, nu ca acum, când artiștii se ceartă pe melodii și își caută dreptatea în instanță:

”Vă spun sincer că rivalitate nu am avut niciodată, cu nimeni. Întotdeauna le-am admirat pe Stela Popescu și pe Cristina Stamate, pe toate actrițele din generația mea. Pe atunci, nu era ca acum, când se dau în judecată și se ceartă.

Eu zic că e loc pentru toți sub soare, că toți suntem fiii lui Dumnezeu. Am fost foarte atentă la tot ce făceau ele pe scenă, am avut ce învăța de la ele, am furat meserie de la Stela Popescu, era genială! Stela era însă și o foarte bună gospodină, făceam schimb de rețete.

De ce să fiu invidioasă pe Stela? Am avut și turneu în URSS, am avut mare recepție, la Ambasada din Moscova. Era greu să ieși din țară, dar era firesc, pentru că eram talentată, aveam și eu succes, am jucat și cu Puiu Călinescu.

Deci, nu am avut conflicte cu nimeni, dimpotrivă, le-am iubit pe colegele mele. Nu mă interesează cum sunt alții sau ce a făcut altul de lângă mine. Dacă a fost mai bun decât mine, l-am aplaudat!”.