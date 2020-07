Stela Popescu a combinat-o pe Anca Țurcașiu cu medicul care i-a devenit soț. Ce a pus la cale, în SUA

Anca Țurcașiu și soțul ei s-au cunoscut în Statele Unite ale Americii, în timpul unui turneu, pe la mijlocul anilor `90. Astfel, Anca și medicul stomatolog s-au căsătorit în anul 1998, însă s-au separat după 22 de ani de căsnicie. Anca Țurcașiu și-a amintit cum l-a cunoscut în America pe cel care avea să-i fie soț, prin intermediul regretatei actrițe Stela Popescu, cu care se afla în turneu.

Stela Popescu a combinat-o pe Anca Țurcașiu cu medicul care i-a devenit soț

“Stela și Arșinel aveau prieteni care îi așteptau și îi luau imediat acasă. Dar, pe mine… Până la urmă, m-a luat cineva acasă. Doar ce își luaseră mașînă de spălat și nu știau să o folosească. I-am rugat să îmi permită să îmi spăl și eu hainele. Foarte amabili, le-au luat și le-au băgat in mașină. Hainele mele erau colorate și negre și le-au spălat la 100 de grade… Așa că arătau că naiba.”, a spus Anca Țurcașiu într-un interviu.

”A trebuit să iau un trening de la ei. Era cu două numere mai mic. Nu vreți să știți cum arătăm. M-am urcat în autocar și așa am mers. La primul popas, am coborât…Atunci l-am văzut pentru prima dată pe Cristian. El o cunoștea pe Stela și s-au îmbrățișat. Atunci m-am uitat să văd dacă are verighetă. A fost pentru prima dată în viață mea când m-am uitat la un bărbat să văd dacă are verighetă”, a mai precizat Anca Țurcașiu.

Cei doi s-au îndrăgostit nebunește

De asemenea, într-un alt interviu, Anca Țurcașiu a mărturisit cum cei doi s-au îndrăgostit nebunește.

“Ne-am îndrăgostit nebunește, după patru zile de iubire toridă la Los Angeles, ne-am scris vreo două luni scrisori de iubire, iar el s-a hotărât să vină aici….Cristi e un tip foarte tânăr în toate, foarte expansiv, dansează, trăiește din plin, se bucură pe față de orice. Vine acasă, da muzică la maximum… Iar eu, de unde până să-l cunosc nu ieșeam în nici o discotecă, acum particip cu bucurie la toate distracțiile, chiar îmi place. Profităm de fiecare zi, de fiecare clipă că să ne facem viață un pic mai frumoasă”, declara frumoasa artistă în urmă cu ceva timp.

Anca Țurcașiu și fostul partener de viață, medicul Cristian Georgescu, au decis să urmeze căi separate în viață, după un lung mariaj care a durat 22 de ani. Vestea a fost dată chiar de cântăreață pe rețelele de socializare.

”Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții!. Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!”, a postat Țurcașiu.

„Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit!”, a încheiat Anca Țurcașiu. Nici medicul Cristian Georgescu nu a vrut să dea vreun detaliu legat de despărțire, dar nici nu a negat spusele soției lui, conform click.ro „Prefer să nu comentez deloc acest subiect”, a declarat medicul Cristian Georgescu.