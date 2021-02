Ștefan Bănică nu renunță la tradiție! Cum plănuiește să susțină concert în luna martie. Soluția găsită în vreme de pandemie

Ștefan Bănică nu renunță la tradiție, astfel că va continua și anul acesta, în plină pandemie de coronavirus, cunoscutul concert dedicat femeii, ”Te iubesc, femeie”, pentru luna martie.

Astfel că Ștefan Bănică o să susțină pe data de 7 martie, la ora 19:30, la Sala Gloria a Teatrului Metropolis din Capitală, un concert acustic, aflat în cel de-al 11-lea an consecutiv. Pentru acest concert, numărul de bilete va fi unul limitat însă, cu numai 120 de locuri în sală, adică la 30% din capacitatea sălii, după cum spun și normele în vigoare. La acest concert, accesul fizic în sală al spectatorilor se va face cu respectarea regulilor sanitare. Iar cei care nu vor avea un loc în sala de concert, îl vor putea urmări online, în regim de live streaming de la Sala Gloria, pe site-ul lui Ștefan Bănică, și anume, www.stefanbanica.ro.

În acest concert, alături de trupele sale Rock’N’Roll Ban si The 50’S, se regăsesc cântece de dragoste lansate de artist de-a lungul timpului.

“Aceasta perioada prin care trecem ne obliga sa gasim solutii pentru a fi in contact cu voi, pentru a putea continua traditia pe care am inceput-o acum 11 ani prin concertul acustic “Te iubesc, femeie!”. Pana cand vom reveni la normalitate si ne vom intalni fata in fata, cu salile de spectacol pline la capacitate maxima, asa cum am avut pana acum in cadrul concertelor acustice, consider ca este important sa pastram continuitatea chiar si in acest mod total nou pentru noi toti. La concertul “Te iubesc, femeie!”, dedicat in mod special Zilei Femeii, pot participa doar 120 de persoane la spectacol in sala, respectand regulile in vigoare, iar oamenii care isi doresc sa ne revada si sa ne asculte isi pot procura bilete pentru vizionarea in direct a concertului, in mediul online. Concertul va fi unul interactiv, atat in sala, cat si online.

Daca celor din sala ma voi adresa direct, fata in fata, voi fi conectat si cu cei care vor urmari concertul online si care ne pot scrie mesaje in timp real. Transmisiunea online ofera posibilitatea, in aceasta situatie speciala, de a fi accesata de mult mai multa lume decat capacitatea de 30% a Salii Gloria. Concertul va putea fi urmarit astfel inclusiv de prietenii din diaspora. Atat eu, cat si colegii mei din Rock’N’Roll Band, The 50’s si invitatii din acest an suntem nerabdatori, dupa un an de pauza, sa ne reintalnim cu voi.”, a declarat Ștefan Bănică.