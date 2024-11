Ștefan Bănică Jr. organizează și al treilea concert la Sala Palatului. Cât costă biletele anul acesta

Ștefan Bănică Jr. este foarte ocupat în luna decembrie! Celebrul cântăreț a decis să organizeze nu mai puțin de trei concerte la Sala Palatului, în luna decembrie! Așadar, tradiția merge mai departe!

Ștefan Bănică Jr. organizează și al treilea concert la Sala Palatului

Ștefan Bănică organizează de nu mai puțșin de 22 de ani de zile spectacolul de Crăciun, de la Sala Palatului. Fiecare concert de-al său se ține cu casa închisă. Românii îl iubesc și a devenit deja o adevărată tradiție, se pare, să mergi la concertul de Crăciun de la Sala Palatului, marca Ștefan Bănică Jr.

Dacă în acești ani artistul a susținut în luna decembrie unul sau chiar două concerte, iată că anul acesta cererea este și mai mare! Așadar, vedeta a decis, alături de organizatori, să susțină și al 3-lea concert!

”Ne vom vedea in 3 seri consecutive la Sala Palatului”

"Am primit foarte multe mesaje cu întrebarea dacă mai facem și al treilea concert de Crăciun, pentru că mulți nu pot veni pe 7 sau 8 decembrie. Și, pentru că cererea este foarte mare, ceea ce nu poate decât să mă bucure și pentru că primul concert anunțat pe 7 decembrie este sold out, al doilea (pe 8 decembrie) e aproape sold out, împreună cu organizatorii am decis suplimentarea cu încă un concert de Crăciun pe data de 6 decembrie. Ne vom vedea in 3 seri consecutive la Sala Palatului (6, 7, 8 dec), să ne rămână și în acest an în suflet acest concert", este mesajul postat de Ștefan Bănică Jr.

Dar cât costă să participi la concertul de Crăciun al lui ștefan Bănică? Ei bine, sunt 6 tipuri de bilete pentru concertele din luna decembrie. Acestea au un pret de pornire de 170 de lei, la categoria a 4-a și ajung până la 450 de lei, pentru zona VIP.