Ștefan Bănică Jr. a făcut marele anunț chiar azi. Vești bune despre concertele pe care toți fanii lui le așteptau

Ștefan Bănică Jr. a venit azi în platoul emisiunii Observator, unde a vorbit despre proiectele sale, emisiunea X Factor, dar a dat și detalii despre viața privată.

Ștefan Bănică Jr. pregătește un concert la finalul lunii, în parcul Herăstrău. Acesta este emoționat de revederea cu publicul:

”Încercam un alt fel de concert, se numește super party in the park. Este un concert care vine pe relaxare, o sa fie un concert al nostru, nu al meu, pentru ca voi alege un repertoriu pe care toata lumea îl va putea cânta. O sa fie un boom de energie. Nu are legatură cu concertul de Craciun. Va fi pe 25 decembrie, în Herastrau. Întotdeauna am emoții la cântări, e vorba de acea adrenalină care te face să uiți de probleme și de griji, dar acestea sunt emoții constructive”, a declarat Ștefan Bănică Jr.