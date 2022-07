Stațiunea de pe litoralul românesc care a fascinat-o pe Simona Pătruleasa: „Am fost surprinsă”

Ca multe alte vedete din țara noastră, Simona Pătruleasa și-a petrecut ultimele concedii pe plajele din străinătate. De această dată însă, prezentatoarea de televiziune nu a dorit să se complice cu zboruri anulate, așa cum li s-a întâmplat multor turiști în ultimele săptămâni. Drept urmare, a decis să-și petreacă cel puțin o parte din concediu pe litoralul românesc. Simona Pătruleasa a rămas plăcut surprinsă de condițiile de care a avut parte în stațiunea Olimp, pe care a comparat-o cu alte locuri exotice din Turcia. Iată ce mesaj a transmis vedeta după zilele petrecute pe litoralul românesc.

Simona Pătruleasa, mesaj emoționant după ce și-a petrecut vacanța în stațiunea Olimp. Se știe deja că vedetei de televiziune îi place foarte mult să își petreacă zilele libere pe plajă, mai degrabă decât la munte. A făcut cunoștință cu marea când era la grădiniță, aceasta mergând în vacanțe cu părinții ei.

A plecat ulterior în vacanțe, în timpul adolescenței, alături de gașca sa de prieteni. Destinația era, așa cum fanii săi știu deja, marea. La Vama Veche nu s-a dus, însă, până nu s-a căsătorit, după cum a mărturisit chiar ea.

Simona Pătruleasa a dezvăluit, nu cu mult timp în urmă, că în anul curent a ales să-și petreacă concediul în stațiunea Olimp. Vedeta i-a luat prin surprindere pe români, mai ales în circumstanțele în care aceasta a fost o fană a plajelor din străinătate.

Acum, prezentatoarea de știri matinale susține că există multe idei preconcepute despre litoralul românesc. Experiența pe care a trăit-o în stațiunea Olimp, unde te poți relaxa de toți banii, a impresionat-o în mod deosebit pe vedetă. Simona Pătruleasa nu a mai vizitat locurile cu pricina de aproximativ 20 de ani de zile, însă acum compară stațiunea cu plajele din Turcia.

„Tocmai m-am întors de la mare. Am fost plecați o săptămână. Am fost surprinsă de ceea ce am găsit. Am fost în Olimp și am găsit o zonă extraordinară. Chiar am fost impresionată. Mi-a plăcut foarte mult și cred că ne mai ducem tot acolo.

Am găsit o plajă senzațională, condiții extraordinare. Aveam senzația că suntem în altă parte, în Turcia, nu în România. Nu-mi venea să cred. A fost fabulos. Ca să vezi că sunt cumva, nu știu, idei preconcepute, pentru că trebuie să mergi și să vezi până la urmă.

Am fost, spre exemplu, într-un restaurant în care nu am mai fost de 20 de ani. Era renovat complet, se mânca senzațional. Am retrăit niște momente. Chiar am fost impresionată.

Eu am mai fost la noi pe litoral acum câțiva ani și nu intenționam să revin, dar pentru că nu prea am vrut să zburăm, nu am vrut să avem experiența unor zboruri anulate sau întârziate, cum văd că sunt probleme, am decis să mergem aici la mare și bine am făcut”, a dezvăluit Simona Pătruleasa, pentru EGO.ro.