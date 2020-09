Stare de alertă în România. Un oraș a fost închis din cauza numărului uriaș de îmbolnăviri cu COVID-19. Ce măsuri de urgență au fost luate

Alertă în nordul Moldovei, acolo unde un oraș s-a închis după ce numărul de cazuri COVID-19 a explodat. Potrivit ultimelor informații, orașul Siret din Suceava a intrat în scenariul roșu, autoritățile introducând măsuri de urgență pentru cetățeni.

Potrivit prefectului de Suceava, decizia a fost luată după ce incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este de 7,69, ceea ce înseamnă că există posibilitatea dezvoltării unui focar de coronavirus.

În urma unei analize atente, s-a constatat că această creștere alarmantă a îmbolnăvirilor are ca sursă Spitalul de Psihiatrie Siret, unde în acest moment există 38 de cazuri COVID-19, din care 34 sunt pacienți și patru angajați.

Ca efect al acestei situații nefericite, restaurantele și barurile se închid pentru o perioadă nedeterminată, iar școlile vor funcționa în cadrul scenaruiului roșu, urmând cursurile online pentru următoarele două săptămâni, urmând ca situația să fie reevaluată ulterior.

„Noi am avut astăzi o ședință a Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență, am ținut cont de contextul epidemiologic actual la nivelul județului Suceava, dar și la nivelul orașului Siret unde avem o rată de infectare de 7,69 la mia de locuitori, de infrastructura locală, de particularitățile locale, de resursele umane ale fiecărei unităție de învățământ în parte, de propunerile Consiliilor de

Administrație ale unităților de învățământ dar și de avizul Direcției de Sănătate Suceava și am suspendat la nivelul orașului Siret activitățile din domeniul HORECA, dar și al operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor în interiorul clădirilor”, a declarat prefectul de Suceava.