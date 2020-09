Sportivul care s-a iubit cu 1.000 de femei. Cine a reușit să-l cumințească: ‘Ea e aleasa’

Se știe că sportivii au mare trecere la sexul frumos, dar un englez reușește să ducă lucrurile la un nivel de neimaginat. Și nici măcar nu este vorba despre vreun star din Premier League, ci de un fost jucător de rugby. James Haskell, fost internațional al Angliei, a povestit discuții incendiare pe care le-a avut cu soția sa. Chloe Medeley, 33 de ani, este convinsă că James a atins un prag absolut uluitor. Soțul ei s-a iubit cu 1000 de femei, este convinsă Chloe. Și nici măcar nu este supărată din acest motiv.

James Haskell, protagonist în show-ul „I’m a celebrity” în 2019. Dar a fost al patrulea concurent eliminat după votul fanilor

James Haskell a evitat să confirme suspiciunile soției sale, dar nici nu le-a infirmat. S-a mulțumit să spună că el i-a oferit răspunsul standard pe care îl dau bărbații când sunt întrebați câte femei au avut: 12! James Haskell a fost protagonist al show-ului TV „I’m a celebrity” în 2019. Dar nu le-a convins pe reprezentantele sexului frumos. A fost al patrulea eliminat. A jucat pentru prima reprezentativă a Angliei între 2007 și 2019 și a adunat 77 de selecții.

„Chloe susține ca m-am culcat cu 1.000 de femei. Am făcut jocul ăsta și nici nu m-a lăsat să vorbesc. Eu am spus răspunsul standard, 12, nici mai mult, nici mai puțin. Toate astea sunt irelevante. Trebuie să dau detalii despre trecutul meu? Nu! Știam ca ea este aleasa cand am fost în spital. Îmi reveneam dupa înca o operație și încerca să discute cu medicii. S-a oferit să plătească un pat în spital doar ca să îmi fie alături. Știam că nu va pleca nicăieri. Ea este ‘lipiciul’ care ține totul la un loc. A avut grijă de mine când am fost accidentat și la pământ și m-a vindecat”, a declarat James Haskell, conform The Sun.