Sportiva de aur a României a comparat medaliile obținute la Paris și Tokyo și a avut un șoc: “Nu ar fi trebuit să arate în acest fel acum”

Mai mulți sportivi care au câștigat medalii la Jocurile Olimpice de la Paris s-au plâns de calitatea acestora. Inclusiv o sportivă din România, care a fost medaliată și în urmă cu patru ani, a comparat aspectul medaliilor și a constatat că cele de atunci s-au păstrat mai bine.

Medaliile oferite de organizatori la această ediție a Jocurilor Olimpice au stârnit numeroase controverse în rândul sportivilor. Dacă cele de aur și-au menținut aspectul, cele din argint și din bronz s-au deteriorat rapid. Unii sportivi au publicat imagini cu medaliile chiar la câteva zile după ce le-au primit și au arătat cât de schimbată este culoarea.

Simona Radiș, care a cucerit aur și argint la JO de la Paris, a comparat cele două medalii cu cele de la Tokyo. Canotoarea premiată la 8+1 și la dublu vâsle a spus că medaliile primite la Paris sunt grele, dar nu arată cum ar trebui, metalul s-a zgâriat mai repede, în timp ce medaliile de la Tokyo nu sunt atât de deteriorate.

Nu mi-a fost mare surpriza, când am văzut că cea de la Tokyo arăta mult mai bine decât acestea două. Să ne înţelegem, că a trecut prin acelaşi proces. A ajuns pe la emisiuni, a trecut prin mână în mână, plimbată, dusă, pusă în sacoşă sau geantă, scoasă. Nu a fost mai protejată decât acestea de la Paris şi arată mai bine. Cele de la Paris arată de parcă ar avea câţiva ani şi cineva n-a avut grijă de ele. Dacă era suflată cu aur, s-a dus aurul de pe ea”, a declarat Simona Radiş la SportCast cu Sile .

”Sunt grele (n.r. – medaliile), aproximativ 500 – 550 de grame doar una. Cred că se şi vede. Ea este foarte zgâriată, da. Şi pe aceasta se văd urmele (n.r. – pe medalia de argint). Nu ştiu de ce, că nu ar fi trebuit să arate în acest fel acum, pentru că sunt abia câştigate, noi. Când am ajuns acasă cu ele, primul lucru făcut a fost să iau medalia de la Tokyo şi să o compar cu acestea şi să văd dacă aşa este şi aceea sau nu.

Canotoarea medaliată la Paris și-a primit premiul din partea Fundației Țiriac, respectiv două mașini electrice, pentru cele două medalii cucerite. În cadrul aceluiași podcast, Simona Radiș a spus și ce planuri are după încheierea Jocurilor Olimpice.

”În momentul de faţă vreau să mă bucur de timpul liber, să încep din aceste zile. Am alergat în aceste zile şi să răspund cererilor şi invitaţiilor de a merge la diverse emisiuni şi vă mulţumesc că mă invitaţi. E un mare lucru şi ne ajută şi pe noi. După vacanţă reîncepem pregătirea de la zero, uităm tot ce s-a întâmplat, iar toate rezultatele le punem într-un dulap şi o luăm de la zero. La anul vom avea trei competiţii mari, o Cupă Mondială, Campionat European şi Campionat Mondial şi cu siguranţă voi încerca să recâştig medalii şi să-mi păstrez titlurile”, a declarat Simona Radiş, la același podcast.