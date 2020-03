Spitalul din România care are poartă termică și teste rapide pentru pacienții cu temperatură

În acest moment spitalele din România sunt sub ”asediu” datorita pandemiei COVID-19, și unele dintre ele, așa cum s-a întâmplat la Suceava, unde au mai decedat alți 18 noi pacienți, sunt impropriu echipate pentru a face față pandemiei.

În județul Bihor, mai exact în Oradea, spitalul județean a reușit ce alte spitale nu au reușit să facă, și anume, într-un interval scurt de timp să achiziționeze anumite echipamente, necesare pentru a depista posibilii pacineți infectați cu COVID-19. Conform celor de ebihoreanul.ro la Spitalul Județean din Oradea, la unitatea de primire a urgenţelor din cadrul spitalului, în urma luării măsurilor de precauţie pentru a reduce riscul îmbolnăvirii cu coronavirus a personalului medico-sanitar urgentist şi din secţiile clinice, a fost montată o poartă termică al cărei rost este să dea alarma dacă orice persoană are temperatură şi pacienţilor suspecţi li se fac teste sanguine rapide care ajută la depistarea anticorpilor generaţi de Covid.

Doctorul Gheorghe Carp, managerul Spitalului Judeţean, care este şi coordonatorul activităţii spitalelor din întregul judeţ pe perioada stării de urgenţă, în cursul zilei de luni a anunțat că a fost montată o poartă termică, procurată în urma unei comenzi date cu două săptămâni în urmă, adăugând că poarta termică emite şi un semnal sonor în cazul în care o persoană are temperatura corpului peste nivelul setat.Același manager a mai declarat că UPU a fost dotată, încă de vineri, cu aşa-numitele teste rapide, care funcţionează într-un mod similar testelor de sarcină. Aceste teste analizează sângele și oferă un rezultat în cel mult 10 minute.

„Poarta termică a fost montată azi, este un dispozitiv care funcţionează pe bază de infraroşii, cu monitor în care se vede cum aparatul scanează orice persoană intrată într-o încăpere şi semnalează cu culoarea roşie orice depăşire a unei anume temperaturi, care poate fi setată. Noi am setat-o la 38 de grade.

Dacă o persoană are temperatura peste 38 de grade, i se face şi un test rapid. Se înţeapă în deget, se ia o picătură de sânge şi un analizor indică existenţa sau inexistenţa unor anticorpi precum IgG şi IgM. Dacă, de exemplu, nivelul IgG are o anumită valoare, înseamnă că persoana respectivă are anticorpi care ar putea arăta prezenţa unui virus”, a spus dr. Carp.