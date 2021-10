Specialiştii americani de la CDC, anunţul momentului. Cine va trebuie să facă a patra doză de vaccin anti-covid

Vestea pe care toți românii trebuie să o știe. Specialiștii de la CDC din Statele Unite ale Americii au anunțat cine sunt pacienții care ar putea avea nevoie să le fie administrată și o a patra doză de vaccin împotriva coronavirusului. Despre cine ar fi vorba, mai exact.

Cine sunt persoanele care ar putea avea nevoie de doza 4 de vaccin anti-COVID

Specialiștii de la Centers for Disease Control and Prevention din Statele Unite ale Americii sunt de părere că persoanele care suferă de afecțiuni sau boli preexistente moderate sau severe ar putea avea nevoie să se vaccineze cu o a patra doză de ser anti-COVID.

Aceste recomandări au fost făcute publice luni, 25 octombrie, când autoritățile au declarat că o a patra doză ar putea fi administrată cu orice vaccin care a fost aprobat deja pentru utilizare, inclusiv cu doza unică și regimuri cu mai multe doze.

„După finalizarea unei serii primare de ARNm și a unei doze suplimentare de vaccin ARNm, persoanele cu imunodeficiență moderată și severă sunt eligibile pentru o altă doză de rapel.”, se arată în ghidul actualizat al CDC SUA.

De asemenea, românii care sunt eligibili pentru a face rapelul, doză care se injectează la 6 luni de la administrarea primei doze, ar trebui să aștepte tot o jumătate de an între a treia și a patra doză, au mai declarat cei de la Centers for Disease Control and Prevention.

Ce sfat primesc pacienții care suferă de boli preexistente

În Canada, autoritățile medicale nu au autorizat nici a treia doză de rapel, chiar dacă Comitetul Național Consultativ pentru Imunizare (NACI) a recomandat ca persoanele în vârstă și rezidenții de îngrijire pe termen lung să primească o a treia doză de vaccin ARN mesager la cel puțin șase luni după a doua doză, notează cei de la Global News.

Oficialii de la CDC au observat că, în cadrul unui studiu din America, pacienții au reacționat mai bine când li s-a distribuit o a treia doză care folosește tehnologie de tip ARN mesager, precum sunt vaccinurile de la Pfizer sau Moderna, lucru recomandat și pentru persoanele imunodeprimate.

Important de știut este că pacienții să aibă cel puțin 18 ani împliniți până la începutul lunii octombrie, sfătuind ca aceste doze să fie administrate la cel puțin 28 de zile după finalizarea schemei primelor două doze.