Spaimă uriașă la meciul CFR Cluj – Slavia Praga. Meciul a fost oprit după ce unui suporter i s-a făcut rău în tribune

Au fost momente tensionate la meciul CFR Cluj – Slavia Praga din Europa Conference League. Unui suporter i s-a făcut rău în tribună, iar echipele medicale au intervenit de urgență. Arbitrul de centru a oprit partida, iar ambulanța a intrat pe teren.

Fotbalul a trecut pe locul doi la meciul CFR Cluj – Slavia Praga. Duelul a fost întrerupt în minutul 26 după ce unui suporter i s-a făcut rău. Camerele de luat vederi au surprins echipele medicale în momentul în care se îndreptau grăbite în tribune spre locul unde omul avea mare nevoie de ajutor de specialitate. Arbitrul de centru și-a dat seama rapid că s-a întâmplat ceva serios și a oprit partida. Ambulanța a intrat rapid pe gazon pentru ca medicii să poată oferi ajutor, dar și o eventuală intervenție cu aparatură specială.

În acest timp, regizorul transmisiei a oferit imagini emoționante și s-a văzut că mai mulți fani și jucători se rugau în timpul acestei intervenții. Partida s-a reluat după un sfert de oră, iar jurnaliștii de la sport.ro au transmis că suporterul care a avut probleme a fost transportat la spital. Când a fost urcat în ambulanță „era conștient” au mai spus jurnaliștii. Momentan, nu este cunoscut diagonsticul.

Nu este prima oară în acest an când vedem imagini de acest gen la un meci de fotbal din România. Duelul dintre Farul – FC Argeş, disputat pe 11 septembrie, a fost oprit opt minute după ce unui suporter i s-a făcut rău. Medicii de la ambulanță au intervenit rapid și au avut nevoie de defribilator.

Câteva zile mai devreme confruntarea dintre FC Barcelona și Cadiz a fost oprit din același motiv. Unui suporter i-a venit rău în tribună, iar portarul oaspeților, Jeremias Ledesma, a fost cel care a alergat și a adus medicilor defribilatorul necesar pentru o intervenție atât de delicată.

Barcelona and Cádiz players have left the pitch with their game paused because of a medical emergency in the stands.

Cádiz keeper Jeremías Ledesma had rushed toward the stands with medical equipment. pic.twitter.com/GcefzrtbpE

— B/R Football (@brfootball) September 10, 2022