Soțul Corneliei Catanga a dezvăluit ce s-a întâmplat înainte ca artista să intre în stop cardio-respirator. ”Am presimțit totul!”

Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga a presimțit infarctul soției sale. În urmă cu o zi, aceasta a ajuns la Terapie Intensivă la Spitalul Floreasca din București, dar soțul i-a stat alături de când artista a ajuns pe patul de spital.

Cornelia Catanga se află la Terapie Intensivă într-un spital din Capitală.

Duminică seară, Cornelia Catanga s-a simțit foarte rău, motiv pentru care a ajuns l-a spital unde doctorii au decis să-i punăp un stent la inimă. Soțul artistei a relatat pentru spynews.ro că au avut probleme cu banii în urmă cu trei ani, când și-au pierdut și casa la bancă. Aurel Pădureanu susține că le-a fost foarte greu să mai cânte la concertele din România, deoarece „marii artiști au început să nu mai fie apreciați”. Cu multe greutăți au reușit să-și susțină repertoriul la unul din festivalurile din țară și li s-au promis banii după trei luni.

„Aseară am plecat în oraș, nu prea s-a simțit bine, dar tot a vrut să iasă. M-a sunat băiatul că a avut o premoniție că i se întâmplă ceva. Noi am avut o mare problemă, acum trei ani de zile, am pierdut casa la bancă și a intrat într-o depresie totală. La noi în țară au început marii artiști să nu mai fie apreciați, acum o lună de zile am cântat cu mari intervenții la un festival. Ni s-a spus că vom primi banii peste trei luni. Ne-am hotărât să plecăm din România, nu se poate trăi aici, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Medicii au spus că e bine, așteaptă, o mai țin trei zile la Terapie Intensivă. Am avut o premoniție, am crezut că se va întâmpla ceva, am și visat urât.”, a declarat Aurel Pădureanu pentru sursa citată.

Chiar dacă a avut multă susținere din partea fanilor și a avut succes în viața profesională, Cornelia Catanga s-a confructat de anul trecut cu probleme grave de sănătate. Doctorii au diagnosticat-o cu retinopatie pigmentară evolutivă, pe lângă alte probleme pe care le avea. Aceasta a declarat în februarie 2018 că o perioadă a stat închisă în casă din cauza depresiei si a problemelor pe care le avea cu ochii. După cum susținea cântăreața, Aurel Pădureanu n-a știut nimic despre probleme ei, acesta având ala rândul lui probleme cu tensiunea. Cornelia Catanga a mai spus că datorită familiei a reușit să se mențină în viață până acum.

După ce mama artistei a murit în urmă cu câțiva ani, aceasta a avut coșmaruri în care visa lucruri îngrozitoare, de mult uitate pentru artistă. Datorită soțului ei, a reușit să treacă mai ușor peste tragedie. Cornelia Catanga a ajuns duminică seară la Terapie Intensivă într-un spital din București. Aurel Pădureanu a stat tot timpul alături de soția lui.