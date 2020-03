Soțul Andreei Tonciu îi pune la zid pe cei care o critică! “Mătur cu tine!” Continuarea i-a uimit pe mulți

Andreea Tonciu a fost criticată, dar soțul ei nu lasă ca așa ceva să se întâmple. Acesta a reacționat dur, făcând amenințări la adresa celor care își permit să se ia de iubita lui. Din ce motiv a ajuns Daniel Niculescu să se enerveze?

Un nou scandal a luat amploare în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Recent foto-modelul, Bianca Drăgușanu, a declanșat un nou scandal în platoul emisiunii. Aceasta a spus despre Andreea Tonciu că este singura celebritate de acolo, restul fiind doar niște ”sorcove”. Totodată, în mediul online a luat amploare comentariul ei, ceea ce l-a implicat și pe Daniel Niculescu, soțul ei.

Astfel, pagina de Instagram a Andreei Tonciu s-a umplut de mesaje negativiste din partea fanilor. După ce comentariile au început să curgă, soțul brunetei a luat măsuri. Așadar a lăsat un comentariu amenințător, celor care își permit să se ia de iubita lui. ”Spune-i în față ei sau mie dacă ai tupeu, nu pe online și cu un cont fals. Păi, mătur cu tine și cu toți cei care vorbesc prost. Vă faceți conturi false și comentați”, a spus acesta pe pagina Andreei.

Acest scandal s-ar datori faptului că Bianca Drăgușanu a comentat la adresa fostei prezentatoare. Tonciu nu s-a lăsat, a făcut o declarație chiar în platoul emisiunii.

”Este strict părerea Biancăi. Râd …că nu sunt celebritate. Eu sunt o persoană care nu mă consider o vedetă, Ilinca. Mă consider o persoană, care plac publicului pentru felul meu de a fi și pentru nebunia pe care o am. Eu nu sunt dansatoare, eu nu sunt cântăreață, nu sunt nimic… Sunt o simplă fată, femeie”, a declarat Andreea.