Soţii morţi în explozia de la Crevedia, înmormântaţi împreună. Detaliul care a atras atenţia tuturor

Florica și Ionel Barbu, cei doi soţi care și-au pierdut viața în urma exploziei de la Crevedia, au fost conduși pe ultimul drum. Aceștia au fost înmormântaţi împreună, așa cum au fost o viață întreagă. Iată ce detaliu de la ceremonie a atras atenţia tuturor.

Florica și Ionel Barbu sunt două dintre persoanele care și-au pierdut viața ca urmare a primei exploziei de la stația GPL din Crevedia. Bărbatul a făcut infarct în momentul în care a văzut că soția lui avea arsuri pe mai bine de 95% din suprafața corpului și a decedat rapid. Femeia a murit duminică, pe patul de spital, din cauza rănilor grave.

În vârstă de 56 de ani amândoi, erau oameni în putere, care au muncit o viață întreagă și abia ce reușiseră să își termine casa la care lucrau de ani buni. Din păcate, nu au mai putut să se bucure de ea.

Ba mai mult, au lăsat în urmă doi copii, pe Oana și pe Sorin, dar și nepoți de care soții Barbu erau extrem de atașați. Fii au făcut o postare emoționantă imediat ce au aflat că i-au pierdut. ”Părinții mei, ați vrut să plecați amândoi prea devreme, ne-ați lăsat singuri…”, a fost mesajul celor acestora.

În cursul zilei de sâmbătă, 2 septembrie, Florica și Ionel Barbu sunt conduși pe ultimul drum, iar alături le apropiații, dar și persoane din exterior, care au dorit să le aducă un ultim omagiu celor care au murit, pur și simplu, nevinovați.

Ceea ce a atras atenția este faptul că oamenii sunt îmbrăcați în alb și poartă în piept o bucată de material negru, în semn de doliu, dar și de revoltă împotriva celor petrecute.

Prezent la ceremonie este și primarul comunei Crevedia, care a fost văzut cu lacrimi în ochi. Asta după ce a minţit că nu știa nimic despre mulțimea de plângeri făcute de cei doi. Aceștia au atras atenția în nenumărate rânduri asupra faptului că stația GPL era o bombă cu ceas.

Edilul nu a ajuns până la cimitir, a mers în spatele sicrielor o parte din drum, după care s-a retras.

Cu doar câteva momente înainte de tragedie, femeia a simțit miros de gaz şi şi-a sunat băiatul. În timp ce vorbeau la telefon, ea a deschis uşa și nu a mai apucat să îi spună decât că miroase ciudat şi vede ceva, ca nişte aburi. Conversaţia s-a întrerupt brusc, iar mai apoi s-a produs catastrofa.

Zilele acestea, Sorin, a povestit cum și-a recunoscut mama rănită după ochi, în vreme ce era convins că tatăl său este în siguranță acasă.

”Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă că atunci a avut loc explozia. A ars în proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigură pe picioarele ei până la ambulanță.

Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%. M-am întâlnit cu tata, mi-a zis că nu știe de mama nimic.

Am început să o căutăm prin casă nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea.

Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat care resuscitat, în stop cardiorespirator. Nu m-a interesat să văd cine e pentru că în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură”, a povestit acesta, pentru România TV.