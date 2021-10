Soții din Iași care fac 1 milion de $ din YouTube. Cum au făcut peste 5 miliarde de vizualizări

Doi români din Iași au reușit să aibă parte de mult succes pe YouTube! Aceștia se bucură de peste 5 miliarde de vizualizări la un videoclip, câștigând atenția oamenilor din întreaga lume prin munca lor deosebită și proiectele inedite.

YouTube-ul este floare la ureche pentru două persoane din Iași. Soții au ajuns să fie cunoscuți în întreaga lume prin prisma cântecelului pentru copii ‘Johnny, Johnny, yes papa’, așa că mulți părinți se bucură pentru că pot să își lase micuții să privească o animație 3D.

Soții din Iași au un succes enorm printre internauții de vârstă fragedă, ajungând să strângă peste 5 milioane de vizualizări. Aceștia ocupă locul al treilea, după ‘Baby Shark’ și ‘Despacito’, însă au reușit să depășească chiar și piesa ‘Shape of you’, cântată de cunoscutul cântăreț Ed Sheeran.

Alexandru și Cristina s-au asigurat că o să fie puse în fața oamenilor din întreaga lume 17 canale pentru copii care prezintă piese traduse în nu mai puțin de 10 limbi, iar personajele din animația 3D au atras imediat atenția copiilor.

Soții din Iași au început să se ocupe de filmulețele pentru copii în 2013 și și-au făcut debutul cu animația ‘Săniuța fuge’. Aceștia au un canal în limba engleză care se bucură de mult succes și se apropie de aproape 50 de milioane de abonați din întreaga lume.

Totuși, nimic nu vine fără multă muncă! Costurile unui filmuleț sunt imense, iar soții abia își permiteau la început să realizeze aceste proiecte de calitate, însă au reușit să treacă peste problemele de natură financiară imediat după ce animațiile 3D au avut priză la public.

„O animație costă de 3 ori mai mult decât mașina pe care o conduceam. Am riscat și am continuat, iar după 1 an de zile au început să se vadă efectele.”, a transmis Alexandru Badan, cofondator.