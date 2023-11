Soţia şefului Ferrari, dezvăluiri inedite. Romina Gingașu, despre ce îi place lui Piero Ferrari să facă în România: „Avem şofer”

Romina Gingașu, soția șefului Ferrari, a vorbit despre soțul ei și despre ce îi place acestuia să facă în România. Între cei doi este o diferență de vârstă considerabilă, însă cuplul pare să fie fericit în ciuda acestui aspect. Ei vin des în România, iar Romina a vorbit despre cum l-a întâlnit pe miliardar și ce test i-a dat acesta înainte de a o cere în căsătorie.

Romina Gingașu are 31 de ani și a reușit să îl cucerească pe Pierro Ferrari. Cei doi sunt căsătoriți, iar el are o avere de aproximativ 6,3 miliarde de euro, fiind unul dintre patronii Ferrari.

Cei doi au o relație de lungă durată, fiind împreună de 7 ani. Cu toate acestea, înainte să o ceară de nevastă miliardarul a supus-o pe româncă la un test.

”Ne-am cunoscut la Monza, eram trimisă de Bombardier, vindeam avioane private. Am încercat 6 luni de zile să-i vând un avion și m-a refuzat.

După multe refuzuri, m-a invitat la cină. La prima întâlnire mi-a făcut un test. Piero m-a întrebat ce părere am despre situația lui. Am răspuns sincer, iar după 7 ani suntem împreună. Am zis că banii aduc un confort și atât, în rest, suntem oameni”, a spus Romina Gingașu, la Digi FM.