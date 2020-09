Soția lui Ștefan Bănică și-a deschis o afacere. Lavinia Pîrva are mare succes

Lavinia Pîrva în vârstă de 35 de ani, s-a apucat de afaceri. Soția lui Ștefan Bănică a hotărât că, dacă tot nu face bani la fel de mulți bani din cântat din cauza pandemiei să-și deschidă o afacere.

Lavinia Pîrva, în colaborare cu fosta iubită a lui Bogdan Grigoriu, au deschis un magazin cu haine online. Frumoasa brunetă se ocupă foarte mult cu promovarea noii afaceri. Soția lui Bănică nu este doar antreprenoare, ea fiind și model pentru hainele pe care le vinde, pozând în ținutele pe care le scoate spre vânzare.

„Mereu am crezut că stilul definește personalitatea unui om. Fiind atașată de outfit-urile confortabile și de calitate, simțindu-mă comod învăluită în țesături delicate de bumbac, am ales să construiesc o linie vestimentară versatilă, practică și îndrăzneață totodată. Împreună cu o echipă de profesioniști, am realizat prima colecție așa cum am visat mereu.

Un stil în care, cu siguranța, se vor regăsi multe femei cu personalitate care considera la fel ca și mine că stilul este un mod simplu de a spune lucruri complicate”, a scris Lavinia Pîrva, referitor la afacerea sa, într-o postare pe rețelele de socializare.