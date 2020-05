Soția lui Ștefan Bănică Jr, de nerecunoscut. Cum a ajuns să arate, la un an de când a devenit mamă

Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr., și-a făcut o nouă schimbare de look, pe placul fanilor săi. Aceasta nu mai este brunetă, ci și-a vopist părul în două culori: la rădăcini este brunetă, iar vârfurile podoabei capilare le-a vopsit în blond cenușiu.

Lavinia Pîrva s-a transformat total!

Lavinia Pîrva nu mai arată cum știai. Aceasta a început seria schimbărilor, imediat după ce măsurile de relaxare au fost puse în aplicare.

”Toate transformările personale încep cu schimbarea modului de gândire.😉”, a scris vedeta pe contul ei de Instagram, unde a postat și o imagine cu noul său look.

”Ești superbă” sau ”Oh, Doamne, ce frumusețe”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de artistă pe contul ei de socializare.

De fapt, Lavinia Pîrva și-a recuperat fizicul la numai câteva luni de la nașterea băiețelului ei. Pe timpul sarcinii, cântăreața a luat nu mai puțin de 20 de kilograme, surplus de care a scăpat destul de ușor.

Și-a revenit repede după naștere

„Sunt foarte bine, sunt într-o perioadă foarte frumoasă a vieții mele. A fost ceva sublim când l-am luat prima oară în brațe Am avut emoții mari când am ajuns acasă cu el. Am noroc de un copil foarte bun și cumințel. Cred că va avea mult umor. Am avut o perioadă în care nu am dormit absolut deloc. Am devenit o mamă relaxată. Vreau să-mi cresc copilul liber și relaxant”, a declarat vedeta după ce l-a născut pe Alexandru, primul copil al cuplului Lavinia Pîrva- Ștefan Bănică Jr.

Reamintim pe această cale că Ștefan Bănică Jr. mai are doi copii din relațiile anterioare: pe Radu Ștefan, din relația cu Camelia Constantinescu, dar și o fetiță din căsnicia cu fosta prezentatoare Andreea Marin, pe nume Violeta.

”Sunt fericit pentru că avenit pe lume fiul meu cel mai mic, haios şi sănătos, Alexandru Bănică. Eu şi soţia mea vă mulţumim tuturor celor care aţi fost alături de noi în această perioadă , pentru faptul că ne-aţi respectat intimitatea şi pentru toate mesajele frumoase”, a transmis și Ștefan Bănică Jr., după nașterea mezinului său.