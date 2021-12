Soția lui Nelu Ploieșteanu, în lacrimi. Ce face în fiecare dimineață după moartea regretatului artist

Soția lui Nelu Ploieșteanu trece prin momente dificile și a făcut confesiuni în lacrimi despre moartea marelui artist. Aceasta este distrusă de durere, mai ales că regretatul artist ar fi împlinit pe data de 16 decembrie vârsta de 71 de ani. Soția sa, Elena, trece prin momente extrem de grele de când el s-a stins din viață.

Soția lăutarului Nelu Ploieșteanu este nevoită să trăiască fără el și să petreacă singură sărbătorile de iarnă.

De altfel, soția lui Nelu Ploieșteanu se ocupă de toate ritualurile creștinești, iar lacrimile curg șiroaie. Din păcate, și copilul lor, Mihăiță, a murit, iar la ceva timp a murit și Nelu Ploieșteanu.

„Am fost la Biserică, am făcut colivă. Acum un an i-au făcut nepoții tort. Acum m-am dus cu colivă. Am chemat preotul, am făcut slujba acolo la mormânt, am împărțit și acum sunt acasă. Este foarte greu! Nu mi-au rămas decât copiii și Bunul Dumnezeu. Atât! Mi l-a luat Dumnezeu și pe Mihăiță și pe el. Mai avea de trăit, dar nu a fost tratat corespunzător”, a mai spus aceasta.