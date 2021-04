Cum arată fiicele lui Nelu Ploieșteanu. Ele sunt cele care moștenesc averea regretatului artist

Nelu Ploieșteanu a murit în această dimineață, fiind infectat cu coronavirus. El este plâns de soție și de cele patru fiice ale sale. Acesta era internat de două săptămâni la Spitalul Floreasca din Capitală, la Terapie Intensivă.

De doi ani, Nelu Ploieșteanu se împăcase cu soția sa, pe nume Elena, punând capăt scandalurilor. Amintim că în urmă cu șapte ani, soția îl acuza pe celebrul lăutar că o înșală de mai mulți ani cu o femeie căreia i-ar fi cumpărat un apartament și care ar fi fost la vremea aceea gravidă cu copilul lui.

Cei doi și-au aruncat vorbe grele atunci, iar Nelu Ploieșteanu s-a mutat din căminul conjugal la una dintre fiicele sale, iar Elena a rămas să îl îngrijească pe fiul lor, Mihăiță, care era diagnosticat de la vârsta de două luni cu tetrapareză spastică. Însă moartea lui băiatului, în anul 2018, la vârsta de 32 de ani, avea să-i aducă pe cei doi soți iar împreună.

Nelu Ploieșteanu a câștigat bani frumoși de pe urma talentului său și a investit totul în propria familie. De altfel, în urmă cu ceva timp, artistul spunea că și-a făcut testamentul și că toată averea le va reveni copiilor

În anul 2014, despre Nelu Ploieșteanu, pe numele real Ion Dumitrache, se vehicula că s-ar afla într-o situație nefericită din punct de vedere financiar. El a negat zvonurile ulterior:

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu, că am reuşit să îmi caştig pâinea, pentru mine şi familia mea, atât cât avem nevoie. Nu am ajuns să pice gardul pe mine, aşa cum au sugerat. Chiar dacă aş fi fost într-o situatie materială mai dificilă, nu mi-ar fi fost ruşine, pentru că stiu cum este să suferi şi să nu ai, din copilaria mea. Din fericire, până la vârsta mea, am reuşit să am o situaţie materială decentă”, clarifica Nelu Ploieșteanu pe internet.