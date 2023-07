Soția lui Leo Messi face ravagii în SUA. Cum au numit-o americanii după ce au văzut-o la meci

Lionel Messi a ținut prima pagină a ziarelor la începutul verii cu plecarea de la PSG. Cu oferte din Golf și de la Barcelona, campionul mondial a ales Inter Miami, echipă pentru care face spectacol. La fel se întâmplă și cu soția lui, Antonela, care i-a fermecat pe americani. Cum au numit-o aceștia.

Lionel Messi (36 de ani) face spectacol în MLS și marchează pe bandă rulantă în tricoul lui Inter Miami. După ce a înscris la debut un gol superb, starul argentinian a semnat și prima ”dublă” și în partida cu Atlanta United.

Dar nu doar Leo Messi este în centrul atenției în SUA, ci și soția sa, Antonela Roccuzzo, care i-a înnebunit pe americani. Prezentă pe stadion la ambele meciuri ale lui Inter Miami, dar și la prezentarea oficială a starului argentinian, Antonela a făcut furori cu frumusețea sa.

Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni de culoare roz și cu un top alb cu dantelă, aceasta a furat toate privirile, iar americanii au fost pur și simplu fermecați de ea. „Antonela Roccuzzo este cea mai frumoasă femeie de pe această planetă!!!”, au spus aceștia, potrivit Mirror.

De asemenea, New York Post scrie că la ultimul meci, camerele TV au urmărit-o pe Antonela Roccuzzo și i-au surprins reacțiile la golurile marcate de soțul ei.

Antonella also celebrated with her husband goals.💓🙋‍♀️pic.twitter.com/KoO5QMdjMY

— Albiceleste News 🏆 (@AlbicelesteNews) July 26, 2023