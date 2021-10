Soţia lui Dani Oţil, apariţie incendiară la o lună după ce a născut. Fanii spun că este ireală şi nu îşi pot lua ochii de la ea

Soția lui Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu, a marcat o apariție incendiară pe Instagram, la doar o lună după ce a născut. Se pare că superba mămică și-a revenit complet după naștere, într-un timp record.

Gabriela Prisăcariu le-a făcut fanilor o surpriză de zile mari, după ce și-a etalat formele perfecte, la doar o lună după naștere. Fanii au luat cu asalt Instagramul și i-au transmis mai multe felicitări.

De altfel, soția lui Dani Oțil a afișat un trup spectaculos la numai două săptămâni de la naștere, însă, aparent, s-a lovit de un val de hate din partea internauților, despre care Dani Oțil spunea în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Despre silueta sa vorbea în urmă cu ceva timp și Gabriela Prisăcariu. Ea spunea că nu a slăbit repede, dar că nici nu a ținut o dietă. În plus, ea nu s-a stresat deloc cu vreo dietă și a lasat lucrurile să se întâmple în ritmul lor.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, spunea vedeta pe rețelele de socializare, la puțin timp după ce l-a adus pe lume pe Luca Tiago.