Soția lui Cristian Daminuță și-a făcut cont pe un site pentru adulți. Care a fost reacția fostului fotbalist

Tot mai multe femei decid să câștige bani expunându-se în iposteze provocatoare în mediul online. Fenomenul câștigă din ce în ce mai multe doritoare, cel mai recent exemplu venind din lumea sportului rege în România. Soția lui Cristian Daminuță și-a făcut cont pe un site pentru adulți. Mădălina a dezvăluit care a fost reacția fostului fotbalist.

Soția lui Cristian Daminuță a luat o decizie ce a născut deja un val de controverse și critici: și-a făcut cont pe un celebru site pentru adulți.

Mădălina Daminuță vorbește fără nicio ezitare despre alegerea sa, susținând că, din punctul ei de vedere, ceea ce face nu este greșit, dezvăluind că va publica fotografii prin care face reclamă la seturi de lenjerie intimă, dar si imagini ce o vor surprinde în ipostaze „picante”, „nimic mai mult decât trebuie”.

„Acum e chiar o modă cu această platformă de OnlyFans. Toată lumea cred că o și cunoaște. Nu este ceva greșit, că am început deja să primesc mesaje că, vezi, Doamne, am copii și ce exemplu le dau, dar chiar nu este nimic greșit și marile vedete au acest Only în care își postează tot felul de activități. Chiar nu este nimic greșit.

Eu acum o să postez reclame de tot felul la lenjerie intimă sau poze puțin mai picantă, dar în orice caz nimic mai mult decât trebuie”, a mărturisit Mădălina Daminuță, pentru Antena Stars.