O sportivă care a reprezentat România la Jocurile Olimpice și-a făcut cont pe un site destinat doar adulților. „Primeam multe like-uri la fotografiile în bikini” – GALERIE FOTO

O sportivă din România, care a reprezentat țara noastră la Jocurile Olimpice de Iarnă, din anul 2018, și-a făcut cont pe site-ul OnlyFans. Alexandra Ianculescu a explicat de ce a luat această decizie. Nu avea suficienți bani pentru sportul pe care îl practică acum, dar își și dorea câteva vacanțe exotice.

Alexandra Ianculescu a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă acum cinci ani la Pyeong Chang. A participat în proba de patinaj viteză la 500 de metri și a terminat cursa pe locul 31, conform datelor oficiale de pe site-ul cosr.ro. Sportiva din România s-a format în Canada, dar acum s-a mutat în Olanda și s-a apucat de ciclism. Ar vrea să ajungă la Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024, dar pentru asta are nevoie de bani, pentru echipamente și pregătire. Așa că s-a gândit să-și rotunjească veniturile și a ales varianta unui cont pe OnlyFans, un site destinat adulților.

„De ce OnlyFans? Să începem cu niște lucruri negative. Chestia e că lumea te va judeca întotdeauna indiferent dacă alegi să acționezi sau nu. Indiferent de subiect: ori ești prea mult, nu suficient, prea gras sau prea slab, prea ciudat sau plictisitor.

Din fericire pentru mine, mi-am dat seama de la o vârstă foarte fragedă că voi face mereu lucrurile în felul meu. Vara trecută am decis să îmi deschis acest cont deoarece tot primeam foarte multe like-uri la fotografiile în bikini și oamenii îmi sugerau să le vând pe această platformă.

Am crezut că e cea mai mare glumă și nu voiam să fiu cunoscută ca vânzătoarea de instantanee în bikini, având în vedere că am muncit din greu ca sportiv, am muncit din greu pentru a avea o educație, vorbesc mai multe limbi”, a scris Alexandra pe Facebook, conform Click.ro.