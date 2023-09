Soția lui Cornel Constantiniu le bate obrazul organizatorilor Festivalului Mamaia 2023: ”Nu l-a invitat nimeni, a fost o bășcălie!” EXCLUSIV

Ediția din acest an a Festivalului Mamaia nu a fost deloc pe placul artiștilor din Generația de Aur, cu multe trofee la activ, dar dați brusc uitării. Actrița Domnița Constantiniu, soția solistului Cornel Constantiniu, le transmite organizatorilor un mesaj dur, prin intermediul Playtech Știri.

Cornel Constantiniu (78 de ani) a fost nelipsit, în ”Epoca de Aur”, de pe scena renumitului festival muzical, desfășurat la Mamaia.

Însă, spre marea lui dezamăgire, la ediția desfășurată luna trecută, artistul nu a mai primit invitație, ca pe vremuri.

A privit, cu tristețe, din fața televizorului, întregul spectacol, difuzat de TVR 2, în perioada 25-27 august:

”Tare trist a fost că nu l-au invitat. E adevărat că nu se poate deplasa, dar o invitație e frumos să faci. Plus că puteau să îi difuzeze un videoclip, o piesă.

Domnița Constantiniu și-a manifestat revolta și față de decizia organizatorilor de a aduce pe scenă, în cele trei zile de festival, soliști de care n-a auzit în viața ei, mulți fiind din tânăra generație:

A fost îndepărtat, să fie sănătoși! Ce a fost asta, o bășcălie? Am o părere mizerabilă despre această ediție, a fost o improvizație nereușită și neadevărată, negândită de specialiști”.

Au lipsit mulți artiști, de pe scenă. Unde au fost Angela Similea și Mirabela Dauer, și atâția alții, care au fost premiați, care au făcut istorie pe acea scenă? Acest eveniment nu mai are parfumul de altădată. Unde a fost Octavian Ursulescu, singurul care știa pe viu istoria festivalului, cum să înlocuiești cel mai bun prezentator, din toate timpurile?

Solistul a primit un diagnostic crunt, în urmă cu 33 de ani, având și acum implantat în piept un aparat cu baterii, legat, prin niște fire, la cap. Domnița, soția cântărețului, ne-a vorbit despre starea de sănătate a acestuia:

Împreună am jucat într-o piesă, ”Ce înseamnă să fii onest?”, însă, mai apoi, după 1971, când el a fost premiat la Festivalul Mamaia, s-a concentrat mai mult pe muzică, fiecare și-a văzut de drumul lui artistic”.

Suntem împreună, sunt lângă el, am grijă să nu-i lipsească nimic. Am fost actori, amândoi, la Teatrul Național din Iași, în perioda 1969-1974.

Cornel Constantiniu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, din București, însă, deși se pregătise pentru o carieră de actor, el s-a concentrat mai mult pe muzică:

”În 1968, s-a făcut preselecție pentru prima ediție a concursului «Steaua fără nume». Eram încă student la teatru, dar am decis să particip. Soția mea a rămas uimită. De când eram căsătoriți, nu mă auzise niciodată cântând. Adevărul e că nici eu nu-mi amintesc când cântam.

Probabil în baie. Cert e că am fost câștigătorul primei ediții a concursului, spre disperarea maestrului Finteșteanu, care a prevăzut că asta mă va pierde pentru actorie. Trei ani mai târziu, am participat la Festivalul de la Mamaia, unde am luat marele premiu cu melodia «N-ați văzut o față?».

Și așa a început totul…Am un mare regret că nu am dus teatrul până la capăt. Dar, nu aveam cum, zi și noapte cântam. Le-aș fi făcut prost pe amândouă, cu siguranță“, povestea artistul, într-un interviu pentru Formula As.