Soţia lui Ciprian Tătăruşanu, lăudată de presa italiană. Antoaneta uimeşte prin felul în care arată. Foto

De când a devenit titular la AC Milan, notorietatea fotbalistului Ciprian Tătărușanu a căpătat dimensiuni astronomice. Soția portarului român a atras, de asemenea, privirile jurnaliștilor italieni, vrăjiți de frumusețea ei. Cum arată blondina Antoaneta, partenera lui de viață de mai bine de 12 ani de zile.

Ciprian Tătărușanu a devenit titularul clubului italian AC Milan, în absența francezului Mike Maignan, în vârstă de 27 de ani. Popularitatea fotbalistului român în vârstă de 37 de ani a crescut foarte mult în ultima perioadă, aflându-se în centrul atenției mass-media din Italia.

Publicațiile din peninsulă au fost cucerite nu doar de performanțele sportive ale celebrului portar, ci și de frumusețea răpitoare a soției jucătorului. Antoaneta și Cătălin Tătărușanu au o relație de mai bine de 12 ani de zile, iar anul trecut au decis să-și unească destinele în fața altarului.

Cei doi sunt extrem de fericiți și au împreună trei copii, doi băieți și o fată. Jurnaliștii italieni au remarcat faptul că soția lui Cătălin Tătărușanu este o prezență extrem de discretă pe rețelele sociale, la fel ca partenerul ei de viață.

Frumusețea răpitoare a blondinei i-a făcut să suspine pe mulți domni vorbitori de italiană și nu numai. Fostul model Antoaneta Năstase are un trup fără de cusur, lucrat la sală și un chip angelic, care l-au cucerit pe faimosul portar român în urmă cu aproape 13 ani. Cei doi s-au logodit în 2010, când au ajuns la Milano.

„Am fost la națională zece zile, apoi am venit direct aici și am mai stat două săptămâni. O lună departe de ea și de copii. După ce am găsit casa, am plecat la Lyon să-i aduc. Și, la întoarcere, am cerut-o de soție.”, declara, atunci, celebrul portar.