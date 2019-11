Soția lui Cabral s-a pozat dimineața, în baie. Cum arată Andreea Ibacka, îmbrăcată doar în furou

Andreea Ibacka strălucește la propriu! De când a devenit mămică, actrița are un zâmbet impresionant. Ultima postare de pe rețelele de socializare i-a cucerit pe prietenii săi din mediul online. Blondina arată impecabil doar într-un simplu furou și un halat fin de casă.

Soția lui Cabral a pozat doar în furou

Viața Andreei s-a schimbat enorm în ultima perioadă. Aceasta a devenit mămică pentru prima oară, responsabilitatea este din plin, iar timpul pentru ea… din ce în ce mai puțin. Cu toate astea, a reușit ca prin minune să-și revină la formele inițiale și se bucură la maximum de momentele pe care le petrece cu fiica sa.

Andreea este mamă, dar nu și-a uitat contractele pe care le are de onorat și nici nu are de gând să renunțe la viața publică așa cum au făcut câteva vedete odată cu apariția unui copil în viața lor. Ultima postare din mediul online o surprinde pe soția lui Cabral într-o ipostază lejeră, în baie, îmbrăcată doar într-un furou și un halat fin și cu părul strâns lejer într-un coc. Acum că ea are mereu zâmbetul pe buze datorită fetiței sale, vrea să împărtășească și cu fanii săi al doilea secret care o ajută să arate impecabil.

Soția lui Cabral, reclamă în furou, la baie