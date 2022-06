‘Soția lui Brânzoi’ din Las Fierbinți e altă femeie în realitate. Transformarea totală, cum arată FOTO

„Soția lui Brânzoi” din Las Fierbinți e altă femeie în realitate. Actrița Luminița Bucur, interpreta rolului soției lui Brânzoi, în serialul „Las Fierbinți”, nu se aseamănă deloc cu personajul pe care îl interpretează. De la prima probă pentru castingul serialului au trecut mai bine de zece ani.

Luminița Bucur a avut însă apariții destul de rare la evenimentele mondene sau la emisiunile de divertisment, însă motivul ar fi acela că proiectul de la Pro TV îi ocupă foarte mult timp.

Luminița Bucur își amintește de parcă ar fi fost ieri de prima întâlnire cu „soțul ei”, Brâzoi, interpretat de actorul Ionuț Ciocea.

„Am fost de la început invitată la castig pentru rolul de „nevastă Brânzoi”. Nu am cum să uit acel casting pentru că a trebuit să îi dau o palmă soțului încă de la început. Nu îmi venea să cred că realmente trebuie să îi dau o palmă. Atunci, regizorul, Dragoș Buliga, mi-a zis că trebuie să îi dau una pe bune.

În cei 11 ani de filmări, actrița a legat prietenii și cu cei din localitatea în care se filmează serialul.

„Nu am borcane de zacuscă sau murături, dar pot să zic că am plecat de la filmări cu vinete pentru că erau deja coapte și le-am luat acasă să fac salată de vinete. Dar eu le am pe ale mamei, așa încât pe cele de acolo le las altora pentru că ale mamei sunt ale mamei. În schimb pot să spun că îmi fac cumpărături de acolo. Cumpăr ouă proaspete, roșii, salată și toate cele pentru că sunt bio”, a mai povestit actrița.