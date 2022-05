Pasiunea nebănuită a lui Mihai Mărgineanu, alias Ardiles din serialul Las Fierbinți: „Anul ăsta trec iar prin două examene. Nu e simplu deloc”. EXCLUSIV

Mihai Mărgineanu, alias Ardiles din serialul „Las Fierbinți”, a vorbit cu impact.ro despre părțile ascunse ale meseriei de pilot comercial. „Anul acesta trec iar prin două examene. Nu e simplu deloc!” Mihai Mărgineanu, unul dintre actorii care dau viață serialul de televiziune „Las Fierbinți” de la PRO TV, nu renunță în ruptul capului nici la celelalte două mari pasiuni ale sale, muzica și pilotajul.

Dacă Mărgineanu e recunoscut pentru aptitudinile sale muzicale, încântând zeci de mii de oameni cu felul său de a cânta și muzica pe care o promovează, în special folk și pop rock, inspirate din folclorul urban, nu același lucru se poate spune și despre vocația sa de pilot comercial.

Cu toate acestea există deja o serie de colegi de scenă care pot oricând mărturie despre cum se comportă Mihai Mărgineanu la manșa avionului, printre ei numărându-se inclusiv Mihai Bobonete, colegul său de la PRO TV.

Cel cunoscut cel mai probabil ca și „Ardiles”, după numele personajului căruia îi dă viață în serialul „Las Fierbinți”, a vorbit pe larg cu impact.ro despre lucrurile ascunse pe care le presupune profesiunea de pilot comercial.

„A avea carnet de pilot comercial nu e simplu deloc. A fi șofer pe nu știu ce model de mașină e o boierie, prin comparație. Spre exemplu, anul acesta voi susține iar două examene. Legislația e stufoasă și trebuie să o cunoști foarte bine.

Ca atare, în meseria asta există o sumedenie de refresh-uri, ca să le numesc așa, pe care trebuie să le parcurgi, iar și iar. Curând, voi da iar examenul de meteorologie. Testarea asta se face o dată la doi ani. Îmi amintesc că într-un an l-am picat de două ori.

Am luat 7,20, în condițiile în care nota minim admisă e 7,50. Am sperat că acel 7,20 al meu va fi trecut în categoria lui 7,50. Aș, nici pomeneală! A trebuit să revin până am atins borna oficială promovării examenului.

Apoi, peste alte câteva luni am de trecut examenul de limbă engleză. Acesta se susține o dată la patru ani”, explică el partea nevăzută a meseriei de pilot comercial.