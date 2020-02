Sorina Pintea, mesaj tulburător despre lupta cu boala. ”Din păcate, trebuie să fac asta”

Gânduri nenumărate și dureroase au adus-o într-un impas fără precedent pe Sorina Pintea. Fostul ministru al Sănătății se luptă cu o boală autoimună, lucru despre care a vorbit recent. Ce grijă adaugă aceasta la toată povestea sa?

Sorina Pintea este extrem de îngrijorată despre boala autoimună de care a recunoscut că suferă. Invitată la Antena 3, aceasta a făcut mărturisiri emoționante despre perioada critică prin care a trecut și cum a reușit să depășească momentele grele în fața cărora a fost pusă. Un nou detaliu apărut în prim-plan recent în fața românilor, deși câțiva știau de mult asta, este faptul că ea are o fetiță de trei anișori. Fostul ministru a povestit cu lacrimi în ochi despre diagnosticul primit și despre tratamentul cu cortizon și cu imunoglubuline.

„Cel mai greu este să accepți că ți se întâmplă ție și că trebuie să lupți. Sper să nu se supere copiii mei mai mari pe mine. M-a ajutat copilul cel mic, pentru că este lângă mine. Este fetița mea pe care am adoptat-o. Mi-am spus că nu mai am voie să o abandonez și eu. Ea mi-a spus că vrea să alergăm împreună și să ne jucăm. Vrea să se facă doctoriță când va fi mare ca să aibă grijă de mami. Are 3 ani și jumătate, dar este foarte înțeleaptă. Toată familia a fost lângă mine. Am apreciat că nu m-au tratat ca și cum aș fi un om bolnav. M-au tratat absolut normal și au avut o răbdare extraordinară cu mine”

