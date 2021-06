Sorin Pușcașu nu-l uită pe Albert Oprea. Ce mesaj i-a transmis chiar azi

Conflictul dintre Sorin Pușcașu și Albert Oprea a fost unul dintre cele mai controversate și lungi de la Survivor. Chiar înainte de a părăsit competiția, Sorin a decis să facă dezvăluiri despre relația lui cu Albert, cel care a fost favoritul publicului de multe ori la rând.

Cei doi s-au certat de multe ori la Survivor, însă înainte de a părăsit competiția din motive medicale, Sorin Pușcașu a decis să pună capăt conflictului cu Albert.

Fostul concurent a reluat discuția despre Albert, după ce un internaut i-a spus lui Sorin că avea dreptate când spunea despre el că este fals.

Pe de cealaltă parte, Bogdan Urucu, fostul Războinic, și-a exprimat părerea despre scandalul din echipa albastră.

”Câtă răutate. În primul rând, vreau să precizez faptul că nu am nimic cu Albert, nu am nimic cu Marius, cu Andrei, cu fetele nici atât.

Sorin a mai vorbit despre conflictul lui cu Albert, spunând că este conștient că pentru telespectatori e un subiect sensibil. El a spus că au fost câteva exagerări din partea tuturor, însă a făcut ce a simțit.

„Referitor la conflictul meu cu Albert. Nu vreau să intru foarte mult în acest subiect, știu că este un subiect sensibil acasă. Unde am simțit, mi-am cerut scuze, am făcut-o. Știu că publicul de acasă nu vede și nu simte ceea ce vedem și simțim noi aici.

Am trăit niște situații foarte grele pe aici. Clar au fost anumite exagerări din partea tuturor. Ce am făcut aici, am făcut ceea ce am simțit. Nu pot să zic că m-a afectat foarte mult pe mine”, a spus fostul Războinic.