Lucrurile par să înceapă să se miște și în domeniul Educației, astfel că ministrul Sorin Cîmpeanu a venit cu vești importante în ultimele zile. După ce a dezvăluit planurile pe care le are pentru copiii care se află în spital pentru tratament de lungă durată, acesta a anunțat că a fost dată o Ordonanță de Urgență care prevede decontarea transportului elevilor la școală.

Sorin Cîmpeanu a anunțat ieri că Guvernul a adoptat o OUG care va face posibilă decontarea navetei pentru elevii care locuiesc la distanță mai mare de casă și care nu beeficiază de transport personal.

Ministrul Educației a menționat că decontarea pentru aproximativ 130.000 de elevi care sunt în această situație se va face pentru 34 de săptămâni, valoarea fiind de 770 de lei pentru fiecare elev.

„Ministerul Educaţiei a fundamentat un echilibru între nevoi reale, disponibilităţi bugetare şi execuţiile anilor precedenţi. Spre exemplu, în anul 2019, naveta elevilor a necesitat o sumă de aproape 80 de milioane de lei.

Anul acesta, Ministerul Educaţiei are în buget 100 de milioane de lei pentru decontarea navetei. 100 de milioane de lei pentru 130.000 de beneficiari estimaţi, vreme de 34 de săptămâni ar trebui – asta e durata cursurilor într-un an calendaristic, dar a rămas mai puţin, din păcate – cu o valoare medie de 770 de lei per elev pentru cele 34 de săptămâni”, a transmis Cîmpeanu.