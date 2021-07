Sorin Cîmpeanu, explicație despre eleva care a fost trecută cu nota 3 la proba de matematică, deși obținuse 8,40: „Nu suntem în Caragiale”

Anul școlar 2020-2021 a reprezentat o reală provocare pentru profesori, elevi și părinți, astfel că o mare parte din lecții au fost predate în mediul online. Astfel, perioada examenelor naționale a fost așteptată cu multe emoții de toată lumea, dat fiind faptul că profesorii nu au fost siguri de calitatea materiei asimilată de elevi de acasă. Cu toate acestea, rezultatele au fost decente, însă ce a surprins pe toată lumea au fost greșelile făcute chiar de cadrele didactice la corectare. Una dintre acestea vizează eleva din Galați care s-a trezit cu nota 3 la proba de matematică a Evaluării Naționale.

O elevă din Galați a primit cu groază rezultatele Evaluării Naționale, atunci când a observat că a obținut nota 3 la proba de matematică. În urma acestei situații, fata a mers împreună să depună contestație, obținând ulterior nota 8,25. Această diferență uriașă de punctaj a fost explicată de inspectorul general din Vrancea ca fiind „o eroare de borderou”. Așa se face că nota reală obținută de elevă a fost 8, 40, dar din cauza unei încurcături, a fost trecută în borderou nota unui alt elev.

„Comisia judeţeană a mers în centrul nostru de corectare, am vizualizat lucrarea, am vizualizat borderourile, am verificat şi celelalte lucrări din centru şi am descoperit că la lucrarea cu numărul 2.012 a fost trecută nota lucrării cu numărul 2013. Practic cele două note au fost trecute inversat pe lucrări”, a declarat inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vrancea, Daniela Marchitan.