Sorin Bontea, imagine rară alături de soţie. Cum au fost cei doi fotografiaţi

Toată lumea a auzit de Sorin Bontea, unul dintre cei trei jurați de la „Chefi la cuțite”, dar puțini români știu cine este sau cum arată soția lui. Partenera de viață a celebrului bucătar este o fire discretă, care a stat departe de lumina reflectoarelor. Cei doi au o căsnicie frrumoasă de 28 de ani. În urmă cu câteva ore, vedeta TV a postat o imagine rară cu cea care îi este alături de peste trei decenii.

De când a cunoscut faima națională, chef Sorin Bontea a preferat să nu își expună viața personală prea mult. Puține au fost ocaziile în care celebrul bucătar s-a afișat în public cu soția lui. Singurele imagini cu juratul de la „Chefi la cuțite” și consoarta lui sunt din anul 1994, din ziua în care s-au căsătorit. Aceștia au doi copii, pe Miruna și Iulian.

Duminică, Sorin Bontea și-a uimit fanii de pe rețelele sociale cu o poză specială. Faimosul bucătar apare în cadru cu nevasta lui, cea care îi este alături, la bine și la greu, de peste 30 de ani. Din imagine ne dăm seama că juratul de la Antena 1 s-a aflat la un eveniment aparte, la care a mers cu soția.

Cuplul este îmbrăcat foarte elegant, doamna Bontea optând pentru o rochie neagră, cu bretele și voal, în timp ce juratul de la „Chefi la cuțite” a ales un smoking de aceeași culoare, accesorizat cu papion și cămașă albă (vezi foto în galerie). Ipostaza a strâns foarte multe aprecieri din partea urmăritorilor săi.

De-a lungul timpului, colegul lui Cătălin Scărlătescu și al lui Florin Dumitrescu a mărturisit că și-a cucerit aleasa inimii prin cuvinte, la prima întâlnire surprinzând-o cu trandafiri roșii. Potrivit spuselor sale, i-a gătit soției de multe ori pentru că era singurul lucru prin care simțea că o va impresiona.

„Suntem împreună din 1989 şi ne-am căsătorit în 1994. Ne-am cunoscut la o petrecere, într-un grup de prieteni, iar eu am fost cel care a făcut primul pas. Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte”, a declarat vedeta TV într-un interviu.