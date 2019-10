Sorana, ex A.S.I.A, mărturisiri nebănuite despre lupta ei cu depresia: “Le zâmbeam tuturor. Jucam fericirea, de minune”

Sorana Darclee a vorbit, fără paravan, despre lupta sa cu boala secolului, depresia. Poate și pentru a veni în ajutorul celor ce nu-și dau seama că suferă de această boala sau nu știu cum să o recunoască exact, solista a dezvăluit toate detaliile despre perioada în care simțea că nu mai poate.

Sorana Darclee și-a deschis sufletul și a vorbit despre o perioadă foarte grea în viața sa. Cântăreața s-a luptat cu depresia în urmă cu câțiva ani, iar abia acum și-a făcut curaj să mărturisească tuturor absolut toate detaliile despre momentele ei de neliniște. Artista a subliniat faptul că anul 2015 va rămâne cu siguranță anul cel mai frumos, dar și cel mai greu de până acum.

Fosta componentă a trupei ASIA a spus că nici nu a conștientizat la început faptul că suferă de depresie. Mai apoi, după ce a trecut de perioada critică, și-a dat seama că a fost cel mai frumos an pentru că i-a oferit lecții nenumărate și a făcut-o să se iubească mai tare și să știe cum să managerieze sentimentele.

„Eram fix in mijlocul depresiei şi încă nu conştientizam că sufar de depresie. Şi da, am spus că mi-e dragă, pentru ca este locul din care am învăţat mare parte din ce ştiu astăzi. Şi dacă nu ma loveam atât de tare atunci…nu evoluam. Mă zbăteam atat de tare să fac chestii…nimic nu-mi iesea. Mă ambiţionam în tot felul de direcţii greşite care îmi mâncau energia, dar şi ultima fărâmă de speranţă. Eram atât de singură în toată agonia mea si ştiam că acele puţine persoane care mă iubeau nespus nu aveau cum să mă ajute. Dar în poze zâmbeam. Le zâmbeam tuturor. Jucam fericirea, de minune. În poza asta, cu ochii sticloşi şi zâmbet delicat, sufeream cel mai tare. Poţi să citesti asta pe chipul meu? Nu prea, aşa-i? Vezi ce bine se ascunde? Uite-te atent la prietenii tăi, la familia ta, de la cei mai tineri, până la cei mai în vârstă. Nu-i lăsa să se lupte singuri”

Sorana Darclee