Sorana Cîrstea va înfrunta în semifinale la Miami o dublă campioană de Grand Slam. „Mă ucide mereu” – VIDEO

Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Miami, competiție dotată cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. Jucătoarea din România o va înfrunta pe Petra Kvitova, locul 12 WTA. Sportiva din Cehia a învins-o în trei seturi de Ekaterina Alexandrova (Rusia, 18 WTA).

Sorana Cîrstea a reușit cinci victorii în turneul WTA 1000 de la Miami fără să piardă vreun set, iar în semifinale va înfrunta din nou un adversar foarte dificil: Petra Kvitova, locul 12 WTA. Sportiva din Cehia a învins-o în sferturi Ekaterina Alexandrova (Rusia, 18 WTA) într-un meci de trei seturi: 6-4, 3-6, 6-3. Sorana Cîrstea a înfruntat-o pe Petra Kvitova în zece partide oficiale și a câștigat patru ori. Două dintre victorii au fost la Australian Open în 2021 și 2022.

„Mă «ucide» mereu la Grand Slam-uri! Trebuie să profit de șansele mele, ne-am antrenat înaintea turneului și mă bucur să o văd și pe ea în semifinale. Abia aștept să jucăm din nou”, a spus Kvitova despre meciul cu Cîrstea, la interviul acordat pe teren, după confruntarea cu Alexandrova.

Fighting like a WARRIOR ❤️@Petra_Kvitova overcomes Alexandrova in three-set tussle and will now face Cirstea for a place in the final!#MiamiOpen pic.twitter.com/xakyT5AMco

— wta (@WTA) March 30, 2023