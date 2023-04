Sorana Cîrstea, prima reacție după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka, numărul 2 WTA. Cui i-a mulțumit și ce cuvinte i-a spus reporterul american în limba română – FOTO & VIDEO

Sorana Cîrstea a obținut cea mai spectaculoasă victorie a carierei și a învins-o pe Aryna Sabalenka, numărul 2 WTA, în sferturile turneului Miami Open. Jucătoarea din România a recunoscut la interviul de la finalul partidei că este surprinsă de acest succes și le-a mulțumit fanilor și antrenorului Thomas Johansson pentru susținere.

Sorana Cîrstea, surprinsă de victoria din meciul Aryna Sabalenka

Sorana Cîrstea își continuă marșul triumfal de la Miami Open, turneu cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. A învins-o în două seturi, 6-4,6-4, pe Aryna Sabalenka, numărul 2 WTA, și s-a calificat în semifinalele competiției. Acest succes i-a asigurat un cec de 352.635 de dolari şi 390 de puncte WTA, iar în clasamentul mondial „live” a urcat până pe locul 41.

Jucătoarea din România a recunoscut la finalul partidei că nu se aștepta să câștige și le-a mulțumit fanilor și antrenorului suedez Thomas Johansson, cu care a început colaborarea în luna septembrie a anului trecut.

„Cred că am rămas fără cuvinte. Am venit aici știind că va fi un meci greu. Aryna lovește atât de tare. Sunt foarte, foarte fericită cu prestația mea de astăzi. E un pic neașteptat, sinceră să fiu. Știam că trebuie să-mi fac jocul, am încercat din toate puterile să am picioarele pe pământ și să fiu realistă. Oamenilor le place să țină cont de vârstă, de joc, de rezultate, dar eu nu fac asta. Eu lucrez, îmi văd de treaba mea, cred în continuare în jocul meu, de munca mea cu antrenorul Tohmas Johansson, alături de care lucrez din septembrie și până acum cred că avem o colaborare excelentă. A fost o atmosferă senzațională, mai ales că am văzut steagurile româniei, înseamnă mult pentru mine. Când văd că vin români să mă susțină, mă bucur foarte mult”, a declarat Sorana Cîrstea, imediat după victoria contra Arynei Sabalenka.

The BIGGEST win of her career 💫 and yet to drop a set, @sorana_cirstea is levitating in Miami 🆙#MiamiOpen pic.twitter.com/A9FuPDpqSW — wta (@WTA) March 29, 2023

Sorana Cîrstea, amuzată de cuvintele în limba română pe care le-a spus reporterul american

Sorana Cîrstea s-a calificat după zece ani în semifinalele unui turneu WTA, după ce în anul 2003 s-a calificat în „careul de ași” de la Toronto. Jucătoarea s-a amuzat la interviul de la finalul partidei când reporterul i-a spus: „În numele tuturor fanilor români: te iubesc!”. Ultimele două cuvinte le-a spus în limba română.

Here is Sorana Cirstea’s on-court interview after defeating Aryna Sabalenka to make the SF in Miami. pic.twitter.com/862BKCib0R — Romanian Tennis (@WTARomania) March 29, 2023

Sorana Cîrstea a câștigat al cincilea meci de la Miami Open fără set pierdut eliminându-le pe rând pe Fernanda Contreras Gomez (Mexic), Caroline Garcia (Franţa, numărul patru mondial), Karolina Muchova (Cehia), Marketa Vondrousova (Cehia) şi Aryna Sabalenka (Belarus, numărul doi mondial).

Pentru un loc în finală,sportiva din Târgoviște se va lupta cu învingătoarea duelului dintre Ekaterina Alexandrova (28 de ani, 18 WTA) și Petra Kvitova (33 de ani, 12 WTA). Dacă va ajunge în ultimul act al competiției, Sorana Cîrstea va fi sigură de un cec 662.000 de dolari, iar câștigarea trofeului îi va aduce în conturi 1.2 milioane de dolari.

