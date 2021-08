Sorana Cîrstea, umilită în SUA. Ce s-a întâmplat cu iubita lui Ion Ion Țiriac

Sorana Cîrstea a avut parte de clipe dificile în Statele Unite ale Americii. Iubita lui Ion Ion Țiriac a fost umilită la turneul de la Cincinnati. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tenismena româncă. Faptele vorbesc de la sine. S-a întâmplat cu puțin timp în urmă.

Rezultat dezastruos pentru Sorana Cîrstea în SUA. Bruneta a cedat fără drept de apel meciul disputat luni seara în runda inaugurală a turneului de la Cincinnati. Iubita lui Ion Ion Țiriac a rezistat numai 59 de minute a rezistat în meciul cu Jil Teichmann. Tenismena din Elveția, ocupanta locul 65 în clasamentul WTA s-a impus cu un scor de 6-2, 6-0.

Pentru participarea sa la turneul american, Sorana Cîrstea, aflată pe locul 40 în ierarhia WTA, va primi un cec în valoare de 12.385 de dolari și 1 punct în clasamentul WTA.

În ceea ce o privește pe Simona Halep, logodnica lui Toni Iuruc va juca marți, 17 august, împotriva polonezei Magda Linette. Western & Southern Open 2021 se va desfășura între zilele 16 și 22 august.

Simona Halep a revenit în circuit după 3 luni de pauză cauzată de accidentarea la gambă. Ea a fost învinsă, însă, de americana Danielle Collins, în 3 seturi, dar s-a declarat mulțumită de nivelul de joc avut la reîntoarcerea în turneele oficiale. Ea mai coborât, însă, încă un loc în ierarhia WTA, ajungând pe locul 14.

„A fost un meci special după câteva luni de pauză forțată din cauza accidentării. Am jucat foarte bine și sunt foarte mulțumită cu tot ceea ce s-a întâmplat (n.r. pe teren), nu mă așteptam să fiu la nivelul acesta. Sunt din ce în ce mai bine (n.r. – din punct de vedere fizic) și am senzații pozitive despre cum am jucat astăzi. Am jucat trei ore la un nivel foarte înalt cu cineva care în ultima vreme a câştigat meciuri şi turnee”, a declarat Simona Halep, după partida cu Collins.