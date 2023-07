Sorana Cîrstea, prima reacție după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko la Wimbledon. Cu cine va juca următorul meci

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei de la Wimbledon, după ce a învins-o, în trei seturi epuizante, pe Jelena Ostapenko, sportiva care a câștigat turneul de la Roland Garros, în anul 2017, în urma unui finale cu Simona Halep. Jucătoarea din România a acordat un interviu la finalul partidei și a spus cum a reușit să câștige în fața unei adversare din top 20 WTA.

Sorana Cîrstea s-a calificat a cincea oară în turul trei al turneului de la Wmbledon. Misiunea din meciul cu Jelena Ostapenko nu a fost deloc ușoară. Letona a câștigat primul set și a tensionat atmosfera din cauza contrelor cu arbitrul de scaun. Sportiva din România nu a intrat în acest joc de uzură și s-a impus în următoarele două seturi, reușind victoria după 2 ore și 39 de minute.

„Jelena Ostapenko este o jucătoare pe care nu o învinsesem până astăzi, o jucătoare destul de dificilă. Am simțit deja de la ultimul meci de la Roma, atunci când m-a învins, că deja sunt aproape(n.r. de victorie). Am avut un antrenament la Birmingham împreună, unde am câștigat.

Am simțit că de data aceasta o pot învinge. Primul set a fost la un punct, două diferență, eram extrem de frustrată, simțeam că joc bine și că o pot învinge, dar totuși scorul era de partea ei. Am zis că nu o să mai repet greșelile din trecut, nu i-am mai dat ocazia să fie agresivă. M-am gândit că astăzi este ziua mea și că am armele necesare pentru a câștiga acest meci”, a declarat Sorana Cîrstea.