Sorana Cîrstea, mesaj dureros după eliminarea de la US Open

Înfrângere dramatică! Sorana Cîrstea a transmis un mesaj dureros după eliminarea de la US Open, în turul trei.

Meciul jucat împotriva Karolinei Muchova, favorită 20 la New York, s-a încheiat dureros pentru Sorana Cîrstea (locul 77 WTA). Tenismena româncă a pierdut în tiebreak-ul setului decisiv: 3-6, 6-2, 6-7 (7). La câteva ore de la înfrângere, Sorana a dorit să transmită admiratorilor săi un mesaj. Aceasta a scris pe Instagram că a trăit una dintre cele mai crunte înfrângeri din întreaga sa carieră.

Sorana Cîrstea trecuse în primul tur de Christina McHale (75 WTA), 6-4, 7-5, în timp ce ”victima” din runda secundă a fost Johanna Konta, favorită 9 la UŞ Open, 2-6, 7-6 (5), 6-4.

În urmă cu o săptămână, tenismena declara că întreaga vară a reprezentat o perioadă foarte grea pentru ea şi că oboseala acumulată şi-a spus cuvântul.

„Cu două săptămâni înainte de US Open, am simțit că mă topesc, am simțit că am nevoie de două săptămâni de pauză. Eram complet obosită. Dar apoi am simțit că-mi revin, că muncesc cu spor și că momentul meu va veni! Am crezut în mine și am conștientizat că pot să înving pe oricine”, a explicat jucătoarea, conform Digi24.