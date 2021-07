Ion Țiriac spune totul despre Sorana Cîrstea. Ce a anunțat miliardarul despre iubita fiului său

Ion Țiriac a dezvăluit situația în care se află Sorana Cîrstea. Jucătoarea de pe locul 37 WTA a pierdut în turul 3 de la Wimbledon în fața Emmei Răducanu, noua senzație a tenisului mondial. Iubita lui Ion Ion Țiriac a făcut public faptul că a jucat cu o ruptură musculară, lucru care o împiedică să fie prezentă la Jocurile Olimpice.

Ion Țiriac spune totul despre Sorana Cîrstea

Ion Țiriac a vorbit despre Sorana Cîrstea și situația eu medicală. Miliardarul tocmai și-a anunțat demisia din fruntea Federației Române de Tenis. El a intrat într-o dispută cu COSR și MTS pe tema neparticipării jucătoarelor la Jocurile Olimpice de la Tokio. Țiriac a invocat accidentările și situația pandemiei din țara organizatoare a Olimpiadei. Comitetul Olimpic și ministrul Tineretului și Sportului au criticat decizia jucătoarelor, amenințând cu tăierea finanțării federației. După accidentarea Simonei Halep, care a împiedicat-o să participe la Roland Garros, Wimbledon, dar și la Olimpiadă, a fost rândul Soranei să anunțe problema cu care se confruntă.

Am jucat cu o ruptură de un centimetru și jumătate. A fost o accidentare destul de urâtă. Doctorii mi-au spus să nu intru pe teren. E o accidentare cu care mă confrunt de ceva timp, dar s-a agravat. Înaintea turneului nu aveam nicio speranță. Luând asta în considerare, cred că am jucat peste așteptări. Puteam să fac mai multe, e cu dus și întors, depinde cum o privești”, a dezvăluit Sorana Cîrstea, la finalul partidei pierdute în fața Emmei Răducanu, la Wimbledon.

Ce a anunțat miliardarul despre iubita fiului său

Pentru a stopa speculațiile privitoare la poziția sa față de Jocurile Olimpice, Sorana a explicat situația în care se află.

Ar fi fost o onoare să îmi reprezint țara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă, din păcate, nu pot face acest lucru din cauza rupturii musculare suferite în urmă cu câteva săptămâni. Pentru mine urmează cel puțin o lună de pauză competițională și, în acest moment al carierei mele, prioritară este sănătatea. Am refuzat constant orice ajutor din partea Federației și a Comitetului Olimpic! Dacă aș fi putut să joc, aș fi făcut-o din patriotism, cum am făcut-o la Jocurile Olimpice de la Beijing și Londra”, a scris Sorana Cîrstea, pe Instagram.

Acum, Ion Țiriac a dat o altă veste despre situația iubitei fiului său. El a declarat că Sorana va avea nevoie de o pauză mai lungă pentru a se recupera. „Cîrstea are de stat două luni cel puțin”, a spus Ion Țiriac, potrivit Telekom Sport. Sorana a avut un an foarte bun, reușind să câțtige turneul de la Istanbul și să ajungă în finala celui de la Strasbourg. În plus, ea a trecut de primele două tururi, atât la Roland Garros, cât și la Wimbledon. Performanțele au adus-o, la ora actuală, pe locul 37 WTA.