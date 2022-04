Sorana Cîrstea, în optimi la Istanbul. Jucătoarea din Târgoviște participă la turneul WTA 250 unde este deținătoarea titlului. Ea a trecut în primul tur de rusoaica Kamilla Rakhimova (95 WTA), scor 6-4, 6-1, care a înlocuit-o în ultima clipă pe bielorusa Aliaksandra Sasnovich (50 WTA). Competiția din Turcia se desfășoară în condiții meteo vitrege, cu frig și ploaie. Sorana Cîrstea a făcut o declarație surprinzătoare despre starea vremii, la finalul partidei din primul tur.

Sorana Cîrstea, în optimi la Istanbul. Jucătoarea din Târgoviște își apără titlul în turneul din Turcia dotat cu premii de 251.750 de dolari, pe care l-a câștigat anul trecut, în finala cu Elise Mertens, scor 6-1, 7-6.. A fost al doilea titlu din cariera româncei, după cel de la Tashkent, din 2008.

Sorana Cîrstea este a doua favorită a competiției. Pe tabloul principal se mai regăsesc nume Veronika Kudermetova (Rusia), Elise Mertens (Belgia), Caroline Garcia (Franța), Marta Kostyuk (Ucraina), Petra Martic (Croația) sau Anastasia Potapova (Rusia).

Cîrstea a învins-o în primul tur pe rusoaica Kamilla Rakhimova (95 WTA), cu 6-4, 6-1, conform site-ului oficial al turneului, tennischampionshipistanbul.com. Aceasta a înlocuit-o în ultima clipă pe bielorusa Aliaksandra Sasnovich, locul 50 WTA, din postura de lucky-loser.

Sorana Cîrstea și-a disputat partida din primul tur într-o atmosferă de toamnă, cu frig și ploaie măruntă. De altfel, meciul fusese amânat cu o zi tocmai din cauza condițiilor meteo. Cu toate acestea, iubita lui Ion Ion Țiriac a mărturisit la finalul întâlnirii cu Rakhimova că respectivele condiții au fost bune pentru ea.

„În primul rând, sunt foarte fericită să revin la Istanbul. Am amintiri grozave de anul trecut. Cred că aceste condiții (n.r. – cele meteo) au fost bune pentru mine, pentru că am jucat bine, mai ales că meciul a fost mai greu decât o arată scorul. Sunt mulțumită cu performanța mea. Cred că e un start bun în traseul meu pentru apărarea titlului”, a declarat Sorana Cîrstea la flash-interviul de pe teren, de la finalul partidei.

Sorana Cîrstea (32 ani, 24 WTA) o va înfrunta azi pe olandeza Arantxa Rus (31 de ani, 74 WTA), din Olanda, în faza optimilor de finală. Partida va începe în jurul orei 17.00, ora României.

Calificarea în optimi îi aduce Soranei un cec de 3.675 de dolari și 30 de puncte în clasamentul WTA de simplu. Sorana Cîrstea a „picat”, deocamdată, pe locul 30 în ierarhia WTA Live, dat fiind că trebuie să-și apere punctele cucerite anul trecut, prin câștigarea turneului.

Sorana Cîrstea va mai participa anul acesta în sezonul de zgură la următoarele turnee: WTA Madrid (28 aprilie – 7 mai 2022, de categorie WTA 1000), WTA Roma (9 – 15 mai, de categorie WTA 1000) și Roland Garros (22 mai – 5 iunie).

Here is Sorana Cirstea’s on-court interview after her R1 victory over Kamilla Rakhimova.#tennischampistanbul pic.twitter.com/wDoSnLF1EL

— Romanian Tennis (@WTARomania) April 19, 2022