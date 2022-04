Sorana Cîrstea debutează în turneul de la Istanbul. Jucătoarea din Târgoviște își va apăra titlul cucerit, anul trecut, în competiția WTA 250. Ea a învins-o în finala din 2021 pe belgianca Elise Mertens, scor 6-1, 7-6. Iubita lui Ion Ion Țiriac și-a adjudecat, cu acea ocazie, cel de-al doilea trofeu WTA al carierei, după ce de la Tashkent, din 2008. Sorana Cîrstea va juca, luni, în primul tur al întrecerii, cu o adversară incomodă.

Sorana Cîrstea este a doua favorită a competiției. Pe tabloul principal se mai regăsesc nume Veronika Kudermetova (Rusia), Elise Mertens (Belgia), Caroline Garcia (Franța), Marta Kostyuk (Ucraina), Petra Martic (Croația) sau Anastasia Potapova (Rusia).

Sorana Cîrstea ocupă locul 24 în ierarhia mondială, dar va trebui să lupte pentru păstarea titlului la Istanbul, pentru a nu pierde prea multe puncte. Ea va juca în primul tur cu bielorusa Aliaksandra Sasnovich, locul 50 WTA. Întâlnirea va începe în jurul orei 18.30.

Cîrstea a fost eliminată, în optimi, la Indian Wells, de rivala Simona Halep pe care a avut șansa, în mai multe rânduri, de a o depăși în ierarhia mondială. Apoi, a pierdut în turul 2, la Miami, în fața chinezoaicei Shuai Zhang (33 de ani, 43 WTA). Ea era optimistă înaintea debutului în sezonul pe zgură, ce va avea loc chiar la Istanbul.

Sorana Cîrstea a adresat un mesaj video și fanilor săi, înaintea competiției din Istanbul.

Sunt foarte nerăbdătoare să mă întorc în acest an și să joc la BNP Paribas Istanbul. Revin ca deținătoare a titlului și sunt încântată să îi revăd pe fanii turci. O îmbrățișare mare și ne vedem în curând”, a spus Cîrstea în mesajul său postat pe Twitter.

Sorana Cîrstea a împlinit 32 de ani, pe 7 aprilie. Jucătoarea de tenis a postat o fotografie pe Instagram, cu tortul aniversar, alături de următorul mesaj: „Recunoscătoare pentru toate mesajele de ziua mea, vă mulțumesc din suflet! Mi-am pus dorința pentru anul acesta”. Dacă nu va reedita performanța de anul trecut, Sorana Cîrstea poate pierde mai multe locuri în ierarhia WTA.

