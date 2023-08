Sorana Cîrstea i-a șocat pe „dușmanii” Simonei Halep. „Nimeni nu ne primește așa”. De ce a ratat un test anti-doping

Sorana Cîrstea nu are nicio emoție când vede că ofițerii Agenției Mondiale Anti-Doping îi bat la ușă. Chiar dacă aceștia vin și la ore nepotrivite. Jucătoarea de tenis a explicat când de stricte sunt regulile din acest domeniu, dar a dezvăluit și că a ratat un test.

Sorana Cîrstea se află pe locul 32 în clasamentul WTA și își dorește foarte tare să reușească să impresioneze la US Open 2023, ultimul turneu de Grand Slam al anului. La această competiție a fost acceptată pe listă și Simona Halep, dar fostul lider mondial trebuie să-și lămurească situația până în ziua în care vor fi trase la sorți meciuri, în caz contrar urmând să fie descalificată.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu în urma unui test de la US Open 2022, din luna august, când s-a găsit Roxadustat în corpul ei, dar nu a primit încă un verdict la audierea de la tribunal. Sorana a povestit care este procedura și cum se desfășoară acest control și cât de stricte sunt regulile.

Sorana Cîrstea a explicat că sportivii trebuie să transmită în fiecare zi unde se află. Ei nu știu când urmează să primească o vizită a ofițerilor care fac aceste teste anti-doping, dar au momente în care pot să intuiască intervalul în care va avea loc testul.

„Sunt oameni care lucrează pentru WADA, vin și locali, dar și străini. Am avut și străini care îmi vin la 6 dimineața la ușă, aici, în România. De exemplu, azi voi pleca la Monaco, antrenorul meu are bază acolo, iar eu trebuie să îmi schimb adresa și am pus-o pe cea a hotelului din Monaco. Trebuie în fiecare zi să specifici locația și unde vei fi în înterval de o oră în care să vină să te testeze.

De exemplu, după Roland Garros au venit imediat, la două zile. Acum, la Wimbledon, m-am întors de o săptămână și nu a venit nimeni. Dar tot timpul se fac aceste teste, nu știu în alte sporturi, dar în tenis se fac foarte multe.

În general se fac după ce ai pierdut la turneu, la Roland Garros am făcut testul și după două zile au venit acasă”, a mai declarat Sorana Cîrstea despre controalele infernale ale celor de la Agenția Mondială anti-doping (WADA).