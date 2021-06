Sorana Cîrstea face legea la Paris. O nouă veste excelentă pentru iubita lui Ion Ion Țiriac

La Roland Garros au avut loc meciurile din turul doi de calificări. Printre jucătoarele aflate pe terenul de tenis s-a aflat și Sorana Cîrstea. Româna a întâlnit-o pe italianca Martina Trevisan, într-un meci care a durat două ore și 30 de minute. După multe momente grele, meciul a fost decis într-un set decisiv, iar performanța româncei este una de lăudat.

Turneul de Grand Slam de la Roland garros a ajuns la a patra zi. Astăzi s-au jucat atât la masculin, cât și la feminin, meciurile din turul doi. Rezultatele zilei aduc și câteva surprize pe tabloul principal al competiției. Ocupanta locului 20 din Cehia și finalista Roland-Garros din 2019, Marketa Vondrousova, a reușit să o învingă pe Harmony Tan cu 6-1, 6-3, în 62 de minute și a trecut în runda a treia la Roland-Garros.

Alexander Zverev, și-a păstrat cursa neînvinsă împotriva calificărilor cu un rezultat de 7-6 (4), 6-3, 7-6 (1) împotriva lrusului Roman Safiullin, ocupantul locului 182 în clasamentul masculin. Daria Kasatkina a câștigt întâlnirea cu Belinda Bencic, cu 6-2, 6-2 pe Court Simonne-Mathieu.

Românca Sorana Cîrstea a întâlnit-o astăzi pe italianca Martina Trevisan, în turul doi la Roland Garros. Meciul, unul greu derulat pe parcursul a două ore, s-a terminat cu victoria jucătoarei noastre. Tabela de marcaj arăta după două ore și 37 de minute scorul de 6-4, 3-6, 6-4 în favoarea româncei Sorana Cîrstea.

După un meci solicitant și greu, Sorana o va întâlni pe câștigătoarea celuilalt meci din turul doi, Daria Kasatkina. Rusoaica este jucătoarea care a ajuns până în sferturile de finală la Roland Garros în 2018. PE tabloul turului doi Sorana Cîrstea a fost văzută ca favorită, dar a avut câteva momente în care jocul a lăsat de dorit.

În setul al doilea Sorana cedează pucntele adversarei, dar jucătaorea noastră a reușit să se redreseze. Pe final a salvat două mingii de break, dar a ratat alte două mingi de meci. Într-un final, după aproape trei ore de joc, Sorana a reușit să-și adjudece victoria și să se califice în turul următor.

Cele două sporitve, Daria Ksatkina și Sorana Cîrstea s-au mai întâlnit o singură dată. Duelul avea loc în urmă cu trei ani la Madrid. Meciul dea tunci avea să fie câștigat de rusoiacă cu 6-3, 6-1. De atunci jocul Soranei Cîrstea a evoluat, la fel și al rusoaicei, așa că vom avea un meci pe cinste.

”Momentan e să câștig următorul meci. Am învățat să iau pas cu pas, să nu mai am așteptări, pentru că, în general, asta pune presiune. Dacă mă întrebi strict care e obiectivul, e să câștig meciul următor. Dar da, am un an solid. Nu prea mă uit la clasament.

Am înțeles că sunt pe 20 și ceva în cursa pentru Turneul Campioanelor. Am avut puțin ghinion la Madrid, cu acea accidentare, dar sunt fericită că sunt la o formă similară după revenire.”, declara Sorana Cîrstea înainte de startul turneului francez.