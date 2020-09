Sorana Cîrstea, eliminare dramatică de la US Open! A avut trei mingi de meci, dar a ratat calificarea în optimi

Sorana Cîrstea a fost învinsă în turul 3 de la US Open, după o partidă absolut dramatică împotriva Karolinei Muchova. A fost 3-6, 6-2, 6-7 (7), cu un set decisiv în care Sorana Cîrstea a avut 5-3. Mai mult, a ratat trei mingi de meci legate în tiebreak, dar Muchova a reușit să le anuleze pe toate. Sorana a salvat și ea o minge de meci, pentru a ceda apoi în fața presiunii uriașe. România rămâne fără nicio reprezentantă pe tabloul feminin. Irina Begu și Mihaela Buzărnescu au ieșit din primul tur, iar Patricia Țig a fost eliminată în runda a doua.

Sorana Cîrstea primește 163.000 de dolari pentru calificarea în turul 3 la US Open! Și 130 de puncte WTA, la fel ca anul trecut

Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la Flushing Meadows, turul 3. Nu a reușit niciodată să se califice în optimile de finală. Cea mai bună performanță a ei la un Grand Slam rămâne sfertul de finală jucat la Roland Garros, în urmă cu mai bine de 11 ani. Era eliminată atunci de Samantha Stosur, după ce trecuse printre altele și de Caroline Wozniacki.

Cu performanța obținută la New York în acest an, Sorana Cîrstea își asigură un cec în valoare de 163.000 de dolari. De asemenea, își va păstra cele 130 de puncte pe care le obținuse în 2019, când a atins aceeași fază a competiției. Anul trecut era eliminată de Taylor Townsend, cea care trecuse în turul 2 de Simona Halep. La actualizarea de după US Open 2020, Sorana Cîrstea va urca pe locul 80 în clasamentul WTA.

Tot în această seară, Horia Tecău a obținut calificarea în sferturile de finală la US Open 2020. Și este singurul român rămas în competiție. Tecău și Rojer i-au învins pe favoriții unu de la Flushing Meadows, Juan Sebastian Cabal și Robert Farah. A fost 4-6, 6-3, 6-4 pentru român și partenerul său. Pentru calificarea în semifinale, Tecău și Rojer îi vor înfrunta pe câștigătorii din partida Bopanna / Shapovalov – Krawietz / Mies. Cei din urmă au câștigat primul set.