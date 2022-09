Sophia Loren împlineşte 88 de ani. Imagini de neuitat cu frumoasa actriţă italiană

Sophia Loren împlinește 88 de ani. Starul italian este sărbătorit de fani din lumea întreagă. Frumoasa actriță a avut o viață de poveste și și-a început cariera în anul 1950. Ea l-a cunoscut un an mai târziu pe producătorul de filme Carlo Ponti care i-a furat inima. Artista a început câteva cursuri de actorie la sfatul lui și și-a schimbat numele de familie. Cea din urmă s-a bucurat câțiva ani mai târziu și de primul film realizat la Hollywood.

Sophia Loren împlinește 88 de ani: detalii din viața și cariera starului

Sophia Scicolone s-a născut la 20 septembrie 1934 la Pozzuoli. Ea și-a început cariera cinematografică în două roluri importante în „Cuori sul mare” (1950) şi „Quo Vadis” (1951). În acea perioadă l-a cunoscut pe Carlo Ponti, un producător de filme cu care s-a căsătorit ulterior.

Sophia a început atunci cursuri de actorie și și-a schimbat numele în Loren la sfatul bărbatului. Starul internațional a jucat mai apoi în filme spectaculoase care au adus-o mai aproape de publicul din lumea întreagă precum: „L’oro din Napoli” (1954), „La donna del Fiume” (1954) şi „Peccato che sia una canaglia” (1955).

Vedeta a jucat și în primul film la Holywood în anul 1957, urmat de alte pelicule care au transformat-o cu adevărat într-un star internațional. Ea a primit primul Oscar în 2961 pentru cea mai bună interpretare feminină la Cannes pentru pelicula „La Ciociara”.

A pozat într-o revistă pentru bărbați în 2007

De asemenea, în anul 1977 a primit premiul Globul de Aur, iar mai apoi premiul Cesar în 1991. Cea din urmă a mai interpretat roluri și în: „Legend of the Lost” (1957), „The Black Orchid” (1958), „El Cid” (1961), „La moglie del prete” (1970), „The Man of Mancha” (1972), „Cassandra Crossing” (1976).

Actrița surprindea pe toată lumea în anul 2007 când a acceptat să pozeze în iposteze sexy pentru Pirelli, o revistă pentru bărbați. După o absență de câțiva ani, ea a fost invitată de regizorul Rob Marshall pentru a interpreta un rol în pelicula ,,Nine”.

Aceasta s-a reîntors în lumina reflectoarelor și a devenit protagonista miniseriei „La mia casa e piena di specchi”, inspirată din cartea autobiografică a surorii sale, Maria Scicolone. De asemenea, artista a mai jucat în scurtmetrajul „Voce umana” (2014), regizat de unul dintre cei doi fii ai săi, Edoardo Ponti.

A venit în România în 2016

Sophia Loren a venit în România în anul 2016, ca invitat special în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, care a avut loc între 27 mai şi 5 iunie. Ea a vorbit despre celebritate și despre cum a continuat să muncească din greu chiar și după ce a atins succesul.