Soluția genială pe care a găsit-o un bărbat pentru a scăpa de prețul mare la benzină: „Consumul e 2%”

Un băimărean şi-a modificat maşina, o Dacia Logan, în ideea de a reduce consumul de combustibil. Care este soluția genială pe care a găsit-o bărbatul pentru a scăpa de prețul mare la benzină. A obținut o micșorare a consumului cu 98%.

Un instructor auto în Baia Mare, pe numele lui Florian Călăuz, susține că și-a montat pe Dacia Logan o instalație pe hidrogen rezultat în urma hidrolizei apei , astfel consumul de carburant micșorându-se drastic.

Acum, după cum susține bărbatul, cu un plin poate face drumul de la Baia Mare la Constanța, dus întors.

Instructorul auto mai spune că folosind 1 litru de apă distilată plus hidroxid de sodiu a parcurs nu mai puțin de 10.000 de kilometri. „Vă daţi seama că cine face investiţia într-o lună şi-a scos cheltuiala”, a mai declarat Florian Călăuz.

În afara faptului că invenția aduce un consum foarte mic pentru proprietar, mașina va fi mai puțin poluantă, iar motorul va avea și o putere mult mai mare.

„Sunt pasionat de multă vreme de reducerea consumului de combustibil, dar și de reducerea poluării. Anul trecut am făcut dispozitivul care face hidroliza apei. Se reduce substanțial consumul, iar mașina o folosesc acum pentru a face școala cu elevii.

Nu am montat pe mașină instalația pe care am făcut-o eu pentru că era artizanală și m-am gândit să pun una care este omologată. Am găsit o firmă în Borșa care se ocupă cu instalația acestor aparate. După montarea aparatului am fost foarte mulțumit de rezultate”, spune Florian Călăuz.